Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a susținut că nu are niciun motiv să demisioneze. Breaz a făcut această precizare după ce, în timpul discuțiilor cu premierul Viorica Dăncilă, directorul Teatrului Național București, Ion Caramitru, a cerut plecarea acestuia din funcția de ministru.

„Tot ceea ce am făcut a fost să gestionez cât mai realist tot ceea ce înseamnă bugetul ministerului Culturii”, a declarat Daniel Breaz.

Referitor la cei peste 50 de colaboratori de la TNB ale căror contracte nu au mai fost prelungite de la 1 iulie din cauza lipsei de fonduri, Daniel Breaz a precizat: ”Trebuie ca atunci când semnăm anumite contracte și acolo nu se cheltuiesc doar bani cu acești colaboratori care se ocupă de partea de scenă, trebuie să vedem cum reușim să drămuim aceste cheltuieli. Este doar jumătatea anului, mai sunt șase luni, vom discuta despre execuția bugetară și despre sumele finale, la finalul anului. Dar văd că s-au precipitat lucrurile, unele persoane se precipitează de la jumătatea anului că nu sunt suficienți bani. Eu am mai spus că trebuie să discutăm la finalul anului, să tragem linie și să vedem ce execuție bugetară și ce bani avem. Am preluat ministerul în luna noiembrie. Nicio instituție nu a avut de suferit la finalul anului, toate instituțiile și-au putut plăti absolut toate contractele și tot ce a însemnat colaborări”.

Ministrul Culturii a mai susținut că Ion Caramitru a interpretat greșit informația potrivit căreia va fi trimis Corpul de control la TNB.

”Nu am trimis niciun Corp de control și îmi pare rău ca s-a interpretat și domnul manager a interpretat greșit că eu vreau să verific managerul. Nu vreau să verific managerul și nu am absolut nicio treabă. Îl apreciez de domnul Caramitru ca actor. Sunt solicitări din partea angajaților și nu sunt solicitări de a trimite Corpul de control doar la Teatrul Național din București, ci și la alte instituții din subordine. Ce pot să fac? Să nu dau curs acestor solicitări? Încă nu am trimis Corpul de control, dar am solicitări atât de la TNB, cât și de la alte instituții din țară”, a mai spus Daniel Breaz.