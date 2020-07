Ministrul de Interne, amenințat cu moartea

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a fost amenințat cu moartea de către un bărbat care pretinde că este medic, nemulțumit de restricțile impuse. Acesta îi cere ministrului să nu mai poarte mănuși și mască, altfel „te voi ucide cu mâna mea”.

„Ai mamă, ai tată, unde îți sunt părinții? Chiar așa proastă educație ai primit? Te-am avertizat, și o fac și acum pe Facebook. Mă faci de râs și odată cu mine și națiunea română. Vrei să porți mască, poart-o acolo unde trebuie și unde e nevoie”, scrie presupusul medic.

„A doua oară nu-ți mai spun. Te voi ucide cu mâna mea. Pentru că m-ai insultat și mai făcut să sufăr. Eu nu sunt un gargaragiu care amenință apoi își șterge mesajele. Eu ce zic fac. Îți mai dau timp de gândit", a scris Ion Arhip la ovaltă postare a lui Marcel Vela.

