Ministrul de Interne anunță demiterea prefectului județului Harghita pentru modul în care a fost gestionată situația ursului lăsat să agonizeze pe marginea drumului (VIDEO)

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a demarat procedura de demitere a prefectului județului Harghita

în urma modului în care a fost gestionată situația ursului lovit sâmbătă seara de o mașină între localitățile Praid și Sovata, informează B1 TV.

Ministrul a luat decizia demiterii prefectului județului Harghita pentru că, în calitatea sa de președinte al Comitetului județean pentru situații de urgență, nu a luat toate măsurile necesare pentru a gestiona eficient și operativ problema, deși a fost înștiințat în timp util de către ISU Harghita despre acest eveniment.

Totodată, în acest caz vor fi efectuate și alte verificări pentru a se stabili dacă sunt și alte persoane ar putea fi trase la răspundere.

Deşi era în viață după 18 ore de agonie pe şosea, ursul lovit și lăsat de izbeliște pe marginea drumului în judeţul Harghita a fost ucis. A fost emisă decizia de împuşcare a animalului, decizie luată de medicul veterinar din zonă. După ce şi-au probat incopetenţa ore-n şir şi au lăsat animalul să agonizeze pe şosea, ba pentru că că nu aveau tranchilizante, ba pentru că nu aveau autorizaţii, iată că veterinarii au ales calea cea mai crudă: să ucidă ursul. Medicul veterinar care s-a uitat la el a concluzionat că viaţa ursului nu poate fi salvată.

