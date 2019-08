Ministrul de Interne, despre CAZUL GALAȚI: 'am dispus măsuri de urgență! Cei doi polițiști, cercetați' (VIDEO)

Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a declarat, luni, cu privire la cazul fetei din Galați plină de sânge, în care polițiștii sunt bănuiți de neglijență, că a dispus măsuri de urgență.

“Am dispus măsuri de urgență, încă de la prima oră. La nivelul IPJ Galați a fost declanșată deja cercetarea prealabilă pentru cei doi agenți de poliție, dar și pentru șeful secției, unde aceștia lucrează”, a spus Fifor.

