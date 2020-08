Ministrul de Interne, Marcel Vela, a trimis Corpul de Control la Poliția Capitalei: Verificările ”vor continua la toate structurile unde există cea mai mică suspiciune că legea este încălcată”

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a trimis Corpul de Control la Poliția Capitalei pentru a verifica dacă angajații instituției respectă legea. Astfel de controale vor avea loc și în cadrul altor structuri, ”unde există cea mai mică suspiciune că legea este încălcată”, a anunțat, marți, purtătorul de cuvânt al MAI, comisar-şef de poliţie Monica Dajbog. Totodată, reprezentanta MAI a menționat că, de la începutul acestui an și până acum, 90 de angajați ai MAI au depus denunțuri la Direcția Generală Anticorupție (DGA), refuzând să primească mită.

Corpul de Control al Ministerlui de Interne, trimis la Poliția Capitalei

„Ca urmare a faptului că în ultimele zile, în spațiul public, au fost semnalate situații de polițiști sau foști polițiști acuzați că nu și-au făcut datoria sau chiar că au pactizat cu cei certați cu legea, vreau să precizez că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne nu sunt tolerate astfel de situații, noi fiind primii interesați să nu existe nici măcar o suspiciune vizavi de profesionalismul și corectitudinea cadrelor MAI”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAI.

Purtătorul de cuvânt al MAI: 90 de denunțuri depuse la DGA de angajați ai MAI care au refuzat mita

Monica Dajbog a subliniat că unul dintre obiectivele MAI este să formeze un corp profesionat integru, iar, în acest sens, a menționat cele 90 de denunțuri depuse la DGA de angajați ai MAI care nu au primit mită. Este vorba despre un număr de cazuri cu 30% mai mare față de perioada similară a anului trecut.

”De la începutul anului, au depus denunțuri la DGA 90 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne: 21 cu funcții de conducere și 69 cu funcții de execuție. Dintre aceștia, 63 sunt polițiști, 12 sunt polițiști de frontieră, 6 sunt lucrători din cadrul structurilor de permise de conducere și înmatriculări. De asemenea, au mai depus denunțuri colegi de la Inspectoratul General pentru Imigrări, de la Pașapoarte și de la alte structuri”, a declarat Monica Dajbog.

Purtătorul de cuvânt al MAI a dat și câteva exemple.Iulia Vântur ştie ce ASCUNDE iubitul ei? ASTA DA SURPRIZĂ! Din cauza ei NU a mai făcut nuntă... (FOTO, VIDEO)

”Unui agent de poliție din cadrul Postului de Poliție Corbu, I.P.J. Constanţa, i-a fost promisă suma de 1.500 de euro în scopul soluționării favorabile a unui dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și pentru restituirea permisului de conducere. Persoana respectivă a fost prinsă în flagrant când oferea polițistului 2.000 de lei din suma promisă de 1.500 de euro.(...) În luna iunie, un cetățean a promis 10.000 de lei unui polițist din cadrul I.P.J. Giurgiu care l-a depistat în trafic conducând un autovehicul neînmatriculat și fără permis de conducere. Polițistul a refuzat, iar persoana respectivă are acum un nou dosar penal pentru dare de mită. (...) Ieri (luni, 17 august – n.r.), 2.200 lei au fost refuzați de doi agenți de poliție din cadrul Poliției Municipiului Craiova – Biroul Rutier, banii fiind oferiți pentru a nu întocmi actele de constatare a unei infracțiuni de conducere sub influența substanțelor psihoactive. Și chiar în urmă cu câteva ore, un polițist de frontieră din Giurgiu a refuzat suma de 1.000 de euro oferită drept mită din partea unor șoferi de autocar pentru a nu lua măsurile legale față de doi cetățeni sirieni care încercau să intre ilegal în România, ascunşi în mijlocul de transport, în spațiul destinat odihnei șoferilor”, a precizat Monica Dajbog.

Precizările purtătorului de cuvânt al MAI vin în contextul în care, săptămâna trecută, ofiţerii Serviciului Grupări Infracționale Violente au acuzat faptul că sunt sabotați chiar din interior în activităţile de cercetare îndreptate împotriva clanurilor interlope. Șeful serviciului susține că până şi colaborarea procurorilor DIICOT cu ofițerii de la Serviciul anti-clanuri a fost afectată de o serie de presiuni din partea unor șefi din Poliția Capitalei.