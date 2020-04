Ministrul de Interne, Marcel Vela: Au fost 10 incidente, iar polițiștii au acționat ca la carte / Am fost atenți cu evaluarea celor reveniți din străinătate și care au avut gânduri „mai criminogene” (VIDEO)

Marcel Vela a declarat, pentru B1 TV, că sâmbătă, duminică și luni au avut loc, în total, zece incidente. Ministrul de Interne a precizat că polițiștii au acționat „ca la carte”, astfel încât „focarele au fost stinse imediat”. Vela a insistat că preocuparea lor principală este siguranța cetățenilor, motiv pentru care a și fost mărită prezența forțelor de ordine pe străzi. Ministrul liberal a mai spus că unii dintre românii reveniți în țară în aceast perioadă au avut probleme cu legea. Lor, Marcel Vela a ținut să le transmită un mesaj: „vor avea în Ministerul de Interne un ochi vigilent și atent permanent asupra a tot ce fac”.

Ministrul de Interne a ținut să laude intervenția agenților la incidentele petrecute sâmbătă, duminică și luni. El a precizat că agenții nu au fost puțini și timorați, așa cum au dat unii de înțeles. Iar dacă acest lucru s-a văzut pe unele imagini, acest lucru s-a întâmplat deoarece a fost filmată doar prima intervenție, nu tot ce s-a întâmplat după venirea întăririlor.

„Vreau să clarific unele aspecte. Au fost zece cazuri sesizate și promovate sau, mă rog, apărute în media. Trei au fost sâmbătă, cinci duminică și două luni. Cele de sâmbătă au fost autosesizări ale Poliției, în urma postării pe rețelele de socializare a unor evenimente pe care mai mulți cetățeni euforici și foarte curajoși le promovau, încălcând Ordonanțele Militare și chiar amenințând Poliția, Jandarmeria și instituțiile statului. La cele trei de sâmbătă s-a intervenit în forță din minutul 1, pentru că s-a organizat acțiunea. Deci erau chiar pe live când erau cei mai curajoși și a venit Poliția și a ”stricat” petrecerea cetățenilor veseli.

Duminică și luni au fost sesizări la 112 și, conform procedurilor, se duce cel mai apropiat echipaj, ca să constate ce e la locul faptei. Echipajul evaluează și solicită întăriri, fie că au fost de la Acțiuni Speciale, de la Jandarmerie, de la mascați, cum îi cunosc oamenii în termeni generali, astfel încât să stingă focarul infracțional sau momentul critic de agresivitate.

Faptul că la început au apărut una, două echipaje care nu făceau față numărului mare de cetățeni violenți nu e imaginea corectă a ideii că Poliția nu a avut forțe, că au fost oamenii timorați, că s-au dus puțini la un eveniment atât de amplu. A fost procedura și filmată prima intervenție. A doua intervenție, unde au solicitat ajutoarele de rigoare sau unde s-au retras polițiștii, că au fost sparte mașinile și nu era niciun sens să intre în conflict cu agresorii la nivelul în care nu aveau dotări pentru a imbiliza, în sensul scuturilor, uniformelor de protecție... S-au retras și au chemat ajutoarele conform procedurilor în vigoare. Așa se face în toată lumea civilizată. Și în filmele americane, ați văzut că se duce primul echipaj, constată și imediat cheamă trupele SWAT. În cazul nostru, procedura a fost ca la carte și toate cele 10 focare au fost stinse imediat”, a declarat Marcel Vela, pentru B1 TV.

