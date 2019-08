Autoritățile nu și-au învățat lecția după cazul Caracal. Marți, o fată din Vrancea a sunat la 112 să reclame că este șicanată în trafic. Dispecerul i-a spus încă că intervenția ar putea dura până la trei ore pentru că nu are echipaje disponibile.

După ce cazul a izbucnit în presa centrală, ministrul de Interne, Mihai Fifor, a anunțat că va trimite corpul de control al IPJ Vrancea pentru a face verificări.

NUNTA ANULUI ÎN SHOWBIZ! DANI OȚIL A FOST DAT DE GOL ÎN DIRECT! ESTE VORBA DESPRE CELEBRA... (GALERIE FOTO)

Ministrul de Interne, Mihai Fifor, a anunțat că va trimite corpul de control al IPJ Vrancea pentru a face verificări.

La rândul său, premierul Viorica Dăncilă a anunțat că în perioada imediat următoare, Guvernul va emite două OUG-uri pentru a reglementa situația din Ministerul de Interne și sistemul de urgență.

Totodată, Dumitru Coarnă, președinte SNPPC, a declarat pentru B1 TV că Poliția Română se confruntă cu lipsa de personal.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

“Nu avem echipaje. Nu avem dispeceri și nu avem personal, să înțeleagă toată lumea.

La Vrancea nu a fost echipaj disponibil pe care să-l trimită.

Avem deficit de 25.000 de mii de oameni”, a spus Dumitru Coarnă în cadrul emisiunii Talk B1.

VEZI AICI CONVORBIREA FETEI CU DISPECERULD E LA 112

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.