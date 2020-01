Ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan, s-a prezentat, vineri dimineață, la sediul DNA, unde a petrecut aproximativ o oră.

Ion Ștefan nu a fost citat de procurori în vreo calitate oficială, nu ete martor în vreun dosar și este vizat de vreo anchetă penală.

Se pare ca ministrul a mers la DNA să facă plângere penală după un schimb dur de replici avut în direct cu Radu Cristescu, un fost secretar de stat în guvernul PSD. Totul a pornit de la o discuție despre o investiție de 12 milioane de lei în Satu Mare.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, ministrul Ion Ștefan a declarat că este gata să se pună la dispoziția anchetatorilor.

”Am fost astăzi, din proprie inițiativă, la DNA, așa cum am anunțat în cadrul unei emisiuni aseară, în care eram acuzat că m-aș fi întâlnit cu o persoană anume, din Satu Mare, eram acuzat de multe lucruri nelegale. Atunci i-am spus dânsului că îl invit de dimineață, la ora 8, și voi merge la DNA pentru a clarifica, pentru a mă pune la dispoziția organelor de anchetă și a renunța la imunitate.

Nu pot să accept tot felul de acuze din partea unora și altora. Înțeleg că mulți dintre ei sunt foarte nemulțumiți de activitatea Ministerului Lucrărilor Publice că, după atâția ani, Ministerul a purces la un control în masă, a controlat toate lucrările executate pe PNDL 1 și PNDL 2 și au fost reținute de la plată sute de milioane de lei, și prin aceste activități și prin schimbarea atitudinii față de banul public, cheltuirea banului public cu mai multă chibzuință și eficiență generează în rândul unora nemulțumiri. Și pentru a nu ajunge la o nemulțumire în masă, eu am sugerat și îi rog pe cei nemulțumiți să vină la DNA, eu mă pun la dispoziția DNA pentru a fi verificat.

În cadrul emisiunii de aseară am fost acuzat că am relații neprincipiale cu un cetățean și că președintele partidului, Ludovic Orban, a fost angajat la una dintre companiile fratelui meu. Exclus, este o minciună sfruntată și prima, și a doua.

Eu m-am prezentat la DNA așa cum am spus în cadrul emisiunii, dânsul n-a venit. Am stat de vorbă cu procurorul de serviciu, urmează să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Ion Ștefan.

