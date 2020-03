Ministrul Economiei Virgil Popescu a declarat, joi, în debutul ședinței de Guvern, că o companie ,are va începe producția de măști de protecție în România.

”Am vorbit cu, probabil, prima companie mare care va începe producția de măști. Produce, în momentul de față combinezoane, e adevărat nu e o producție mare, relativ 1.000 de bucăți zilnic. De săptămâna viitoare, odată ce va fi instalată la sfârșitul acestei săptămâni prima linie de producție automată a măștilor, va produce 150.000 de măști pe zi, adică va ajunge la în jur de 4 milioane de măști lunar și din 15 aprilie va ajunge la 500.000 de măști FFP2 pe zi și 100.000 de măști FFP 3. (...) Vorbim de măști acreditate, care sunt definite ca dispozitive medicale conform standardelor Agenției Naționale a Medicamentelor. Am comunicat deja că vrem să contractăm integral toată producția.

(...) Pentru elementul filtrant al măştii, împreună cu domnul Cîţu de la Finanţe, avem discuţii cu EximBank pentru a fi finanţaţi pentru un echipament de câteva milioane de euro ca să putem produce aceste măşti complet în România. Eu sper ca săptămâna viitoare să avem primele 150.000 de măști pe zi produse în România”, a declarat Virgil Popescu.

În acest context, referindu-se la companiile private care vor să producă echipamentele de protecție, premierul Ludovic Orban a declarat că trebuie găsită o soluţie pentru a se trece peste birocraţie.

"Cred că cel mai rapid ar fi prin Ordonanţă Militară, ca să fie scurtate şi termenele de avizare", a propus ministrul Virgil Popescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.