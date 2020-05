Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat joi seara la emisiunea "Dosar de politician" că România nu poate să asigure încă din producția internă necesarul de măști, prin urmare trebuie să ne bazăm în continuare pe importuri.

"Suntem conștienți că necesarul de măști va crește, deci trebie să ne obișnuim cu purtatul măștii. Cred că până nu vom avea un vaccin sau tratament nu cred că vom scăpa de această pandemie. În momentul de față în România se produc, în luna mai, toate companiile care și-au adaptat cabacitatea de fabricare, în jur de 20 milioane de măști. Evident este o creștere mare de la 0 la 20 milioane dar nu este suficient. Mă aștept ca îl luna iunie producția să crească tot mai mult spre 30 de milioane. Nu vom asigura din producția internă pentru români. De aceea trebuie importuri. Ne dorim ca oferta să fie mai mare decât cererea pentru că nu vreau să văd prețuri mari. Vreau să fie prețul maxim în jur de 2 lei. Sunt un pic dezamăgit de distribuitorii din farmacii, acolo prețurile sunt mai mari și nu înțeleg de ce vor scoate profit cu măștile", a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu.

Acesta a precizat că nu se pune în discuție plafonarea prețului la măști de protecție, declarând totodată că unele prețuri la măștile comercializate în farmacii nu sunt justificate.

"Nu cred că este nevie de plafonarea prețurilor, având în vedere că în toate magazinele mari se găsesc măști și online în jurul prețului acesta. Faptul că în farmacii e mai scumpă e o problemă care îi va face pe oameni să nu mai intre în farmacii să cumpere măști. Cred că piața se va regla. Își vor da seama că nu are rost să pună un adaos la preț. Nu se face profit din mască. Sunt și farmacii care sunt și cu prețuri mai mici, este adevărat.

Cert este că producția românească nu acoperă nevoia, dar și prețurile la măștile din import sunt de sub 2 lei. Deci nu ar trebui să existe diferențe mari.", a mai precizat ministrul Economiei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.