Ministrul Educației: 149 de localități se încadrează în scenariul roșu. 903 localități din România sunt în scenariul galben (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat, vineri, că 149 de localități se încadrează în scenariul roșu, alte 903 sunt incluse în scenariul galben, iar restul se află în scenariul verde. Pe 8 februarie începe semestrul al doilea al anului școlar, iar elevii se vor reintoarce în bănci, în funcție de rata de infectare cu coronavirus din fiecare localitate în parte.

„În ordinul comun am încercat să răspundem tuturor întrebărilor posibile cu privire la șolile care se deschid, în ce scenariu se deschid. (...) Am afișat pe site-ul Ministerului Educației lista tuturor celor 3.181 de UAT-uri din România, cu încadrarea în scenarii. (...) Sunt 149 de localități aflate acum în scenariul roșu. Sunt 903 localități în scenariul galben, în care vor merge copiii de grădiniță, clasele I-IV, plus clasa pregătitoare și elevii din clasele terminale. Dacă vorbim de examenele naționale, am semnat ordinul de ministru pentru adaptarea la realități a programei de examene naționale. Astăzi va fi publicat în Monitorul Oficial. (...) Restul localităților, până la 3.181, sunt localități în care școlile vor fi deschise pe toate palierele”, a anunțat Cîmpeanu.

”Avem un plan de acțiune pe următoarele săptămâni pentru a veghea la respectarea regulilor impuse în ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății”, a mai spus ministrul Socirn Cîmpeanu.