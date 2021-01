Ministrul Educației: 6.000 de angajați din învățământ s-au vaccinat deja. 80.000 de angajați sunt programați pentru vaccinare, sunt înscriși în platformă

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat duminică seară că tot mai mulți angajați din învățământ și-au manifestat dorința de a se vaccina. 6.000 dintre aceștia au fost deja vaccinați, iar 80.000 sunt înscriși în platforma online și programați pentru a primi serul anti-COVID-19.

”Există 47% dintre cadrele didactice din învățământul preuniversitar care sunt înscrise pe platformă. 31% din totalul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, adică 60.000 de cadre didactice, sunt deja programate.

La nivelul personalului didactic auxiliar există un procent de 50% doar pentru învățământul preuniversitar care sunt persoane înscrise în platformă. 34% sunt deja programate.

Față de ultima raportare care ne-a arătat că 168.000 de angajați ai sistemului național de învățământ – 45% în sistemul preuniversitar și 60% în sistemul universitar – creșterile au fost mult mai mari decât eu, personal, mă așteptam, adică mult mai mulți s-au adăugat zilnic cu privire la disponibilitatea de vaccinare, au fost programați pentru vaccinare. Mai mult, un număr de 6.000 de angajați din învățământ s-au și vaccinat deja”, a declarat Sorin Cîmpeanu, duminică, la Antena 3.

Ministrul Educației a mai spus că are asigurări din partea coordonatorului campaniei naționale de vaccinare că vor avea prioritate la imunizare 126.000 de cadre didactice care interacționează în mod direct cu elevii și studenții.

„În plus, am garanția doctorului Valeriu Gheorghiță că înainte de 8 februarie va fi asigurată o prioritate sistemică personalului din învățământ fără a afecta planificările deja făcute. Prioritate sistemică înseamnă că ne-au cerut și am raportat un număr de 126.000 de angajați ai sistemului de învățământ care sunt la interfața directă, nemijlocită, cu elevii și studenții. Există acest factor limitativ, numărul de doze de vaccin. (...) 80.000 de angajați din educație sunt programați deja pentru vaccinare, sunt înscriși în platformă”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu.