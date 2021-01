Ministrul Educației a purtat o cămașă specială când a fost vaccinat anti-COVID: Ce explicație a dat Sorin Cîmpeanu pentru ținuta aleasă (FOTO, VIDEO)

Membrii Guvernului Cîțu s-au vaccinat, miercuri, împotriva noului coronavirus. Rând pe rând, miniștrii au primit serul anti-COVID-19, iar cel care a atras cel mai mult atenția a fost ministrul Educației. Asta pentru că Sorin Cîmpeanu a venit la Spitalul Militar din Capitală purtând o cămașă specială pentru vaccinare. Dacă cei mai mulți dintre miniștrii au ales să poarte tricouri cu mânecă scurtă, Cîmpeanu a fost îmbrăcat cu o cămașă prevăzută cu o deschizătură ca să lase la vedere doar partea de braț în care i-a fost făcută injecția.

Întrebat de jurnaliști de unde a reușit să cumpere o astfel de cămașă, Sorin Cîmpeanu a răspuns: ”Am participat la campania pentru Consiliul de Securitate ONU, ocazie cu care am fost în peste 70 de țări mai altfel, care au necesitat vaccinări specifice pentru zonele respective și am reușit să fiu pregătit. Sunt unul dintre cei foarte pregătiți cu privire la actul de vaccinare, din toate perspective”.

Foto: facebook.com/guv.ro

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.