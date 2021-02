Ministrul Educației: Data de 10 martie este prevăzută pentru încheierea campaniei de vaccinare prioritară a cadrelor didactice și personalului din învățământ (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a vorbit miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre situația vaccinării anti-COVID-19 a cadrelor didactice. 10 martie este termenul până la care ar trebui să aibă loc vaccinarea prioritară a personalului din învățământ a precizat Cîmpeanu.

”La nivelul zilei de vineri, erau 50.000 de angajați din sistemul de învățământ, e drept incluzând aproape 8.000 de medici din cadrul universităților de medicină și farmacie și care s-au vaccinat în calitate de medici. Astăzi, așteptăm raportarea în cusrul acestei seri, centralizare care trebuie făcută într-o manieră personalizată pentru că înscrierile nu s-au făcut în platforma de vaccinare. Sunt câteva mii de persoane, angajați ai sistemului de învățământ care sunt vaccinați până acum. Numărul, după câte am văzut în prima zi, este într-adevăr în creștere.

Nu avem la dispoziție doar AstraZeneca. Doar în București s-au deschis 22 de linii de vaccinare, 16 cu AstraZeneca și 6 cu Pfizer. Raportarea personalului din învățământ a fost făcută pe grupă de vârstă sub și peste 55 de ani”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Ministrul s-a declarat optimist cu privire la faptul că vaccinarea prioritară a angajaților din educație se va încheia în termenul fixat de autorități.

”Data de 10 martie este prevăzută ca dată pentru încheierea campaniei de vaccinare prioritară, la acest moment, a cadrelor didactice și personalului din învățământ pentru că pentru creșe și grădinițe este vorba despre vaccinarea întregului personal. Dacă va fi nevoie, această dată poate fi extinsă. Eu cred, la cum am văzut astăzi că a mers procesul de vaccinare, că nu va fi nevoie și toți cei care au dorit să fie vaccinați și sunt angajați în învățământ, vor putea fi vaccinați până pe 10 martie”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

