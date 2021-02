Ministrul Educației, discuție cu reprezentanții școlilor din fiecare județ. Sorin Cîmpeanu: Vrem să ne asigurăm că știu ce au de făcut pentru a prevenit riscul de incendiu (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a ținut să reamintească faptul că problema autorizațiilor la incendiu, din școli, este în lista datoriilor autorităților locale. Totodată, Cîmpenau a precizat că urmează să aibă, săptămâna aceasta, o discuție cu reprezentanții școlilor din fiecare județ, pentru a se asigura că fiecare știe ce are de făcut în cazul unui incendiu.

„Autorizațiile de secutirate la incendiu sunt responsabilitate clară a autorităților locale, pentru toate cele 26.471 de clădiri din sistemul public de învățământ. Aceste lucruri fac obiectul unei legislații care, din păcate, nu a fost clarificată. Au fost depuse încă de acum câțiva ani proiecte de clarificare a legislației, care din păcate trenează.

În cursul zilei de miercuri, sau cel mai târziu joi, va fi unul dintre subiectele principale pe care îl vom aborda cu reprezentanții școlilor din fiecare județ, tocmai pentru a ne asigura că în limita posibilităților reale știu ce au de făcut pentru a preveni cât se poate de eficient riscul la incendiu în școli.

În școli nu sunt echipamente care să supraîncarce rețelele electrice, iar în școli nivelul de încărcare în raport cu capacitatea normată va fi mult mai scăzut, pe de-o parte din cauza lipsei, în școală, a unor clase și din cauza celor cinci situații care împiedică elevii sau cadrele didactice să revină în școală fizic”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, în cursul zilei de luni.

