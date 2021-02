Ministrul Educației: Există, în continuare, angajamentul de a prioritiza personalul din educație la vaccinare. Este un element important pentru derularea cursurilor cu prezență fizică în condiții de siguranță sanitară

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că nu există o diferență de viziune între el și coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghiță, în privința imunizării cadrelor didactice. Într-o intervenție telefonică pe B1 TV, Cîmpeanu a dat asigurări că ”există, în continuare, angajamentul de a prioritiza personalul din educație”. Asta după ce Valeriu Gheorghiță declarase că în acest moment nu există intenția de a schimba strategia de vaccinare.

”Vă asigur că nu (există diferențe de viziune –n.r.). Am avut discuții chiar în urmă cu puțin timp. Nu există diferențe de viziune. Există, în continuare, angajamentul de a prioritiza personalul din educație. Există un număr de 200.000 de angajați care și-au manifestat dorința de vaccinare, 117.000 sunt deja programați, acele programări se vor respecta și, cu siguranță, în cursul lunii februarie va fi identificată modalitatea de prioritizare de către cei care trebuie să prioritizeze, respectiv colonelul Gheorghiță , care este coordonatorul campaniei de vaccinare, pentru diferența de la 117.000 la 200.000. Este vorba despre 83.000 de angajați din învățământ care sunt convins că vor putea să fie programați prioritar în cursul lunii februarie. Este un element important pentru derularea cursurilor cu prezență fizică în condiții de siguranță sanitară”, a spus Sorin Cîmpeanu.

