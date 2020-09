Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, luni, în debutul ședinței de Guvern, că în acest moment, există 11 județe din România unde nicio școală nu a început sub scenariul roșu, adică scenariul în care toți copiii fac cursuri online.

„Sunt 11 județe în care nu există nicio unitate de învățământ în scenariul roșu: Harghita, Caraș, Hunedoara, Ialomița, Bihor, Vâlcea, Tulcea, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Covasna și Vaslui”, a declarat Monica Anisie.

În acest context, premierul Ludovic Orban a solicitat ca întreaga desfășurare a procesului educațional să fie monitorizată cu atenție astfel încât autoritățile să intervină rapid acolo unde apar probleme. În acest sens, prim-ministrul a cerut să fie făcute stocuri tampon de măști, tablete, de camere web.

”Vreau să le transmiteți cadrelor didactice, inspectoratelor școlare, încrederea și aprecierea mea. Solicitarea și rugămintea mea către ei este să facă față la toate provocările, singur nu va funcționa totul ceas din prima, vor apărea mici disfuncționalități, imperfecțiuni. Trebuie să monitorizați cu mare atenție și să interveniți prompt la fiecare situație în care trebuie corectată o disfuncționalitate. Din ce am văzut, în cea mai mare parte a școlilor sunt lucruri bune care s-au întâmplat. Asta depinde și de administrația locală, de corpul profesoral, de directorul școlii. (...) De asemenea, trebuie verificat în ce măsura colaborarea cu autoritățile locale funcționează, în ce măsură primarii s-au implicat”, a declarat Orban.

Totodată, șeful Guvernului s-a declarat convins că, treptat, lucrurile vor intra într-o oarecare normalitate

”Eu cred că putem să facem față la orice situație care apare. Important este să accentuăm acest mesaj: copiii au nevoie de școală. Întreruperea procesului de educație afectează întreg procesul de educație, adică dacă acumulezi restanței sau ai lacune, o lună-două, îți poate afecta înțelegerea în anii următori de școală și aici va trebui să comunicăm foarte limpede acest mesaj. Este extrem de important pentru copii să urmeze procesul școlar indiferent cum se face, în clasă sau online.

De altfel, cred că încetul cu încetul, lucrurile tind să revină la o atmosferă mai normală și nu mai există atmosfera aia de tensiune care s-a generat.Totuși, începerea școlii e o bucurie și pentru copii, și pentru profesori, poate și pentru părinți. Cred că încetul cu încetul trebuie să asigurăm o normalitate, să arătăm că lucrurile pot fi rezolvate în funcție de orice situație care apare”, a mai spus Ludovic Orban.

