Ministrul Educației: Joi semnăm contractul și vor începe livrările celor 82.000 de tablete. Continuă licitația pentru restul tabletelor

Ministul Educației, Monica Anisie a anunțat că joi va fi semnat contractul pentru 82.000 de tablete, după care urmează livrarea acestora către elevi. Licitația pentru restul tabletelor va co ntinua, spune Anisie, precizând că a fost creat și cadrul legal pentru a putea fi decontate achizițiile făcute la nivel local. În acest context, ministrul a susținut că atât la nivelul Ministerului Educației, cât și la cel al administrațiilor locale ”s-au făcut eforturi supraomenești” în această perioadă, iar pandemia de coronavirus a scos la iveală imaginea reală a sistemului de învățământ din România și felul în care a fost gestionat acesta în ultimii 30 de ani.

Monica Anisie anunță că joi va sfi semnat contractul pentru livarea celor 82.000 de tablete

„În toată această perioadă s-au făcut eforturi supraomenești. 30 de ani, anumite administrații s-au complăcut în aceste situații, iar pandemia a scos la iveală imaginea sistemului. Am făcut eforturi supraomenești la nivelul Ministerului și administrațiilor locale. Sunt primari care s-au implicat și au luat dezinfectant, săpun hârtie, dar și echipamente electronice. Azi am oprit la o școală fără să anunț, că erau adunate mai multe persoane. Am oprit, am spus cine sunt, directorul m-a întâmpinat... Nu se aștepta. Erau acolo două învățătoare care pregăteau deschiderea și chemaseră părinții să discute cu ei. Recomand profesorilor să facă acest lucru, să comunice cu părinții, să le spună ce au de făcut. E o situație grea, nu ne-am mai confruntat cu ea și trebuie să vorbim clar. (...)

O unitate de învățământ e în administrarea autorităților publice locale, dar nu trebuie să pasăm responsabilitatea. Ne-am ocupat de achizița celor 250.000 de tablete. Mâine (joi, 10 septembrie – n.r.) semnăm contractul și vor începe livrările a 82.000 de tablete din trei loturi. Continuă licitația pentru restul tabletelor. Desfășurăm un alt program, prin care vom face achiziții de laptopuri. Am creat și cadrul legal pentru a deconta achizițiile de la nivel local. Școala poate achiziționa materialele necesare. Pentru 500.000 de tablete sunt alocați bani”, a declarat Monica Anisie, miercuri seara, la Realitatea Plus.

Ministrul Educației: Pandemia a scos la iveală tot ce nu s-a făcut în toți acești ani

În ceea ce pruuvește situația școlilor care încă au toaletele în curte și care nu pot asigura condițiile minime de igienă pentru elevi, mai ales în acest context al pandemiei de COVID-19, ministrul Educației a precizat: „În toți acești ani nu s-a luat nicio măsură, nu s-au gândit că punem în pericol sănătatea copiilor. Pandemia a scos la iveală tot ce nu s-a făcut în toți acești ani, tot ceea ce nu s-a făcut. Dacă ne uităm în atâția ani câți miniștri au fost la Educație, foarte puțini s-au ocupat de situația învățământului preuniversitar. Înainte să critice ce se întâmplă acum la Educație și în sistem să se uite în oglindă și să nu arunce cu piatra până nu se întreabă ce au făcut ei”.

Cum arată azi Costel Băloiu, actorul care l-a jucat pe PISTRUIATUL. Are 61 de ani

Care sunt cele trei scenarii luate în calcul pentru începerea noului an școlar

Școala ar putea să înceapă în scenariul hibrid în mai multe orașe mari din România. Ministerul Sănătății a făcut publică harta distribuției cazurilor pe județe. Majoritatea localităților se situează în scenariul verde, cel care implică prezența fizică a elevilor la cursuri. 43 de localităţi sunt în scenariul roşu, care presupune cursuri online pentru toţi elevii.

Criteriul epidemiologic în baza căruia școlile vor stabili scenariul de urmat este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

Astfel, scenariul roșu se va aplica în localitățile unde rata de incidență este mai mare de 3. În cazul localităților unde rata de incidență este cuprinsă între 1-3, se aplică scenariul galben, iar scenariul verde se aplică localităților cu o rată de incidență mai mică de 1. În scenariul roșu, toți elevii vor face cursuri online, cel galben presupune atât prezența fizică la cursuri, cât și învățământul online, prin rotație, iar în cel verde toți elevii vor reveni în bănci.