Ministrul Educației, Monica Anisie, despre cadrele didactice din scenariul roșu: „Pot participa la cursuri în această perioadă în sistem online” (VIDEO)

Ministrul Educației, Monica Anisie a făcut o serie de precizări cu privire la începerea noului an școlar, în contextul în care anumite unități de învățămând din Capitală au solicitat un alt scenariu de reluare a cursurilor, față de cel stabilit inițial.

Monica Anisie a oferit o serie de declarații și a explicat cum vor începe școlile în care au fost depistate cazuri de COVID-19, înainte ca elevii să se întoarcă la ore.

În cursul zilei de astăzi Comiteul Municipiului București pentru Situații de Urgență. Se ve întruni și acolo vor fi luate decizii. La Inspectoratul Școlar din Capitală, ministrul Educației a fost prezent pentru a discuta fiecare situație în parte și a decide cum pot fi unitățile școlare ajutate.

Cazuri de COVID-19 au apărut în Școala Centrală și Grădinița „Zâna Florilor”, în cazul acestora, anul școlar 2020 – 2021 va începe în scenariul roșu, având în vedere că mai multe cadre didactice vor fi puse în izolare:

„Da, au solicitat prin Decizia Consiliului de Administrație. Decizia a fost deja transmisă la Inspectoratul Școlar astăzi și așteptăm să se întrunească CMSU ca să dea și hotărârea pentru scenariu roșu în aceste cazuri”, a declarat Monica Anisie.

Ministrul Educației a explicat și cum vor putea începe cursurile în scenariul roșu, dacă mai multe cadre didactice vor fi puse în izolare.

„Pot participa la cursuri în această perioadă în sistem online, așa cum am participat și în perioada în care au fost suspendate cursurile”, a explicat ea. Totodată, întrebată dacă profesorii din scenariul roșu, aflați în izolare, vor participa la cursuri de acasă, ministerul Educației a precizat „De acasă, dar în stare de urgență, cum am ținut cursurile, nu de acasă? La fel cum s-au ținut cursurile în stare de urgență se vor ține și acum”. A declarat Monica Anisie, în cursul zilei de duminică, după vizita la Inspectoratul Școlar din Capitală.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.