Ministrul Educației, Monica Anisie: La nivel național, peste 70% dintre elevi și-au anunțat participarea la orele de pregătire pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat (VIDEO)

Elevii din anii terminali s-au întors, marți, la cursuri pentru a începe pregătirea pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. Revenirea acestora la școală este opțională și se face respectând o serie de reguli de igienă și distanțare socială. Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrlor B1 TV, că peste 70% dintre elevii din clasele a 8-a și a 12-a au anunțat că se reîntorc în unitățile de învățământ, începând din 2 iunie.

Ministrul Educației: Peste 70% dintre elevii din anii terminali au anunțat că vor participa la pregătirea pentru examenele naționale

”În această perioadă, elevii au revenit la cursurile de pregătire pentru examenele naționale. La nivel național, peste 70% dintre elevi și-au anunțat participarea. Așa cum se știe, această participare este opțională. Părintele este cel care evaluează situația familială și starea de sănătate a copilului și apoi decide dacă elevul vine la școală. Referitor la situația pe județe, avem o participare de 87% în Brăila, 90% în Covasna, 96% în Harghita sau Ialomița, 90% în Maramureș, iar, în București, peste 40% dintre elevi și-au manifestat dorința de a participa la cursurile de pregătire. Astăzi (marți – n.r.), reprezentanții Ministerului Educației, ai Inspectoratelor școlare au mers prin unitățile de învățământ ca să vadă dacă s-au respectat toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirii”, a declarat Anisie.

Întrebată dacă toate unitățile de învățământ au capacitatea necesară de a aplica regulile de distanțare socială și siguranță sanitară stabilite de autorități pentru a limita răspândirea noului coronavirus, Monica Anisie a declarat: ”Da. În momentul acesta, cel puțin unde am fost eu, personal, și am participat la monitorizarea unităților de învățământ, am găsit totul în regulă. Săptămâna trecută am avut o videoconferință cu inspectorii școlari generali, cu directorii de unități de învățământ din unele județe, tocmai pentru a ne asigura că în fiecare unitate de învățământ se respectă ordinul comun emis de ministrul Educației și ministrul Sănătății”.

De asemenea, întrebată dacă România ar fi putut urma exemplul altor state europene care au decis să nu mai reia cursurile în acest an școlar, pentru a limita pe cât posibil răspândirea COVID-19, Anisie a răspuns: ”S-a încheiat starea de urgență în România, suntem în stare de alertă. Deja, măsurile privind relaxarea sunt puse în practică începând din data de 1 iunie și situația epidemiologică a României nu este asemănătoare cu cea din alte state. În toată această perioadă, Ministerul Educației s-a aflat în discuții directe cu Ministerul Sănătății. Noi nu am luat nicio decizie fără a ne consulta cu epidemiologi, cu reprezentanții Ministerului Sănătății, tocmai pentru că ne gândim la siguranța și la sănătatea copiilor”.

Ce reguli trebuie să respecte profesorii și elevii care revin la școlă pentru pregătirea pentru Evalaurea Națională și Bacalureat

Așadar, elevii și profesorii care au revenit în sălile de clasă începând de marți trebuie să respecte un întreg set de reguli. Înainte de intrarea în unitățile de învățământ, acestora le va fi verificată temperatura, iar cei care au peste 37,3 grade Celsius nu vor putea participa la cursuri. Unitățile școlare trebuie să fie dotate cu covorașe dezinfectante, măști de protecție, gel dezinfectant și alte materiale sanitare. Drumul parcurs în curtea școlii, intrarea și ieșirea din clădire se va face urmărind marcajele speciale stabilite pentru respectarea distanțăriii sociale. Totodată, atât cadrele didactice, cât și elevii vor trebui să poarte măști de protecție în timpul cursurilor și să își dezinfecteze periodic mâinile.

În clasă nu vor fi mai mult de zece elevi, care se vor așeza în bănci astfel încât să se repecte măsura distanțării sociale. De asemenea, cursurile se vor desfășura timp de maximum trei ore pentru elevii de liceu și timp de maximum două ore pentru elevii de gimnaziu, iar pauzele vor fi programate decalat, astfel încât să fie limitată interacțiunea între elevi din clase diferite.

În momentul în care vor pleca de la școală, evelii vor primi o nouă mască de protecție pe care să o poarte în drumul spre casă.

Evaluarea Națională și Bacalaureatul vor avea loc la datele stabilite inițial

Evaluarea Națională va începe pe data de 15 iunie, iar examenul de Bacalaureat este programat să înceapă pe 22 iunie.

Totodată, pentru elevii din anii terminali care vor avea probleme de sănătate în perioada desfășurării examenelor, autoritățile au anunțate organizarea de sesiuni speciale. Astfel, pentru absolvenții clasei a opta a doua sesiune a Evaluării Naționale este programată pentru 29 iunie.

În ceea ce privește situația elevilor de calsa a 12-a, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat că se ia în calcul și organizarea unei a doua sesiuni a Bacalaureatului.