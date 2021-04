Ministrul Educației: Nu am înțeles niciodată trecerea la semestre. Nu am înțeles ce avantaj are renunțarea la evaluări

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că nu a înțeles niciodată de ce, în urmă cu mai bine de 20 de ani, s-a luat decizia trecerii de la structura anului școlar cu trei trimestre, la cea cu semestre, ceea ce a dus, din start, la renunțarea unei evaluări a elevilor. Precizările oficialului guvernamental vin în contextul în care în ultimele zile s-a luat în discuție o posibilă revenire la structura cu trimestre, lucru care s-ar putea întâmpla, cel mai devreme, începând din 2022.

Sorin Cîmpeanu, despre schimbarea structurii anului școlar: Eu personal nu am înțeles niciodată trecerea la semestre

„Nu spun că susțin această idee, doar vă rog să vă gândiți. Eu personal nu am înțeles niciodată trecerea la semestre. Nu spun că e rea, nu am înțeles-o eu. Nu am înțeles ce avantaje are, ce avantaj are renunțarea la evaluări, în loc de trei, două. (...) O sa va lansez ca temă de gândire doar, ea va fi lansată și public în dezbartere cel mai târziu în aceasta toamnă. Eu voi asculta cu mare atentie argumentele expertilor în știintele educației”, a spus Sorin Cîmpeanu, marți, în cadrul unei conferințe din campania „Vaccinare și testare pentru învățare”, potrivit HotNews.ro.

Ministrul Educației a mai spus că ideea de schimbare a structurii anului școlar este coroborată cu propunerea de extindere a acestuia.

Cîmpeanu: Nici vorbă de structură pe trimestre din toamna lui 2021

Într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Dan Gabor, la finalul săptămânii trecute, Sorin Cîmpeanu spunea că schimbarea structurii anului școlar „face obiectul unor consultări care obligatoriu trebuie să fie inițiate de către Ministerul Educației din timp, deci nici vorbă de structură pe trimestre din toamna lui 2021”.

"Acest lucru ar putea rezulta în urma consultărilor, dacă se va dovedi a fi în interesul elevilor, cel mai devreme din toamna anului 2022. (...) Sunt argumente pro și sunt argumente contra. Până în anul 1999, învățământul preuniversitar a funcționat pe trimestre. Repet, sunt argumente pro și contra, nu mă pot antepronunța. Vom vedea ce rezultă din aceste consultări. Important este să fie cea mai potrivită structură în interesul pregătirii elevilor. O evaluare, spre exemplu, pe trei trimestre, în loc de două semestre, ar putea fi un avantaj, evaluări mai frecvente", a explicat ministrul Sorin Cîmpeanu.