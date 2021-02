Ministrul Educației: Nu are rost să încercăm să schimbăm infrastructura școlară de vineri până luni, o infrastructură care n-a putut să fie schimbată în câteva zeci de ani (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat vineri, cu trei zile înainte de redeschiderea școlilor, că ”nu are rost să încercăm să schimbăm infrastructura școlară de vineri până luni”.

”Oricât de mult ne-am dori acest lucru, școala începe luni. Astăzi este vineri. Nu are rost să încercăm să schimbăm infrastructura școlară de vineri până luni, o infrastructură care n-a putut să fie schimbată în câteva zeci de ani. Ne bazăm foarte mult pe măsuri care țin cont de realitățile din România, așa cum sunt ele, cu bune și cu rele”, a declarat Sorin Cîmpeanu, într-o conferință de presă susținută împreună cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

