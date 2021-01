Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: 237.000 de elevi nu au acces la internet, iar 287.000 nu au avut acces la echipamente IT

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat vineri seara, în emisiunea moderată de Tudor Mușat, că 237.000 de elevi nu au în acest moment acces la internet, iar 287.000 nu au avut acces la echipamente IT.

“Ultimele raportări de astăzi , din sistemul informatic, mi-au arătat că avem 237.000 de elevi care nu au acces la internet și 287.000 de elevi care nu au avut acces la echipamente IT”, a spus ministrul Educației.

"Va trebui să vezi în ce stadiu se găsește acel elev, nu ce s-a predat ci, ce s-a asimilat de către elevi. Ca să vezi lucrul ăasta trebuie să diagnostichezi pentru a ști unde să intervii. Ai nevoie de implicarea fiecărui cadru didactic. Ea trebuie să fie individualizată. Unii au pierdut mai mult, alții mai puțin”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Întrebat despre scenariul redeschiderii școlilor, ministrul a precizat că deși această variantă este cea preferată după data de 8 februarie, ea va depinde de rezultatul raportărilor privind rata de infectare și a disponibilității profeorilor pentru vaccinare:

Cu toții am avut vacanță de iarnă și am văzut ce s-a întâmplat, inclusiv în ziua de trecere în noul an, în ziua de Revelion. Cu toții știm că e nevoie de 14 zile pentru a ști dacă te-ai infecatt sau nu. Deci la jumătatea lunii ianuarie putem să avem rezultate oarecum relevante cu privire la rata de infectare. E posibil să fie creșteri, important e să nu fie creșteri semnificative sau spectaculoase.

Dacă sunt creșteri acceptabile, din perspectivă epidemiologică, dacă vom obține un rezultat bun cu privire la disponibilitatea personalului din învățământ pentru vaccinare, 340.000 de persoane. Nu este un studiu, este o raportare cu termen pe 15 ianuare în care cei chestionați se vor pronunța cu privire la disponibilitate.

Vom vedea numărul de doze disponibile. Nu vreau să ies din aria mea de competență. Această vaccinare neetapizată ar putea să fie o soluție în momentul în care în România am avea un număr de doze cel puțin egal cu populația României. Pentru că nu ai garantat pentru întreaga populație, începi să prioretizezi. Dacă spunem că educația este atât de importantă pentru România, atunci vaccinei personalul din învățământ.

