Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, despre vaccinarea cadrelor didactice: 113.000 de angajați din sistemul de învățământ sunt programați și aproape 20.000 au fost deja vaccinați

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a anunțat că disponbilitatea cadrelor didactice și a personalului din învățământ este mare, factorul limitativ în procesul de imunizare al cadrelor didactice fiind numărul de doze de vaccin disponibile în România.

„Disponibilitatea de vaccinare în sistemul de învățământ va fi anunțată, cel mai târziu, la finalul acestei zilei. Până în momentul de față sunt 113.000 de angajați din sistemul de învățământ sunt programați și aproape 20.000 deja vaccinați.

Printre cele nouă categorii de lucrători esențiali, personalul din învățământ este cel mai numeros cu privire la disponibilitatea de vaccinare.

Vreau să fie foarte clar acest lucru. Din păcate, factorul limitativ este numărul de doze de vaccin. Nu este vina cadrelor didactice și a angajaților din învățământ că nu vor să se vaccineze. Din informațiile pe care le am, disponibilitatea de vaccinare a crescut foarte mult pentru toate categoriile”, a explicat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației.

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) informează în cursul zilei de duminică numărul persoanelor vaccinate în ultimele 24 de ore. Astfel că au fost administrate 19.019 de doze de vaccin Pfizer - BioNtech. 14.127 de persoane au primit prima doză, iar 4.892 rapelul, în total - 19.019. Au fost înregistrate 77 de reacții adverse comune și minore. De la debutul campaniei, 585.218 de persoane au fost vaccinate: 479.021 au administrată prima doză, iar 106.197 și pe a doua.

CNCAV a anunțat că, în ultima zi, au fost administrate 19.019 de doze de vaccin împotriva COVID-19, produs de Pfizer - BioNTech, către de 19.019 persoane: pentru 14.127 este vorba despre prima doză, iar în cazul a 4.892 este rapelul. Horoscop. Cele mai RELE zodii. Stai departe de ele

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.