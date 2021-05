Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la deschiderea maratonului vaccinării din București: Sunt foarte mândru de sistemul universitar românesc. Este o acțiune de care avem mare nevoie (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a fost prezent, vineri, la la Sala Palatului, la deschiderea maratonului vaccinării din Capitală, maraton organizat cu ajutorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București.

”Sunt foarte mândru de sistemul universitar românesc. Sunt foarte mândru de inițiativa Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, domnul rector Viorel Jinga. Este o mobilizare excepțională, este vorba de un număr de 1.200 de persoane angrenate în această acțiune, persoane cu pregătire medicală. Este o acțiune de care avem mare nevoie, chiar dacă astăzi numărul localităților în care rata de infectare este peste 1 la mie este de 939. Cu alte cuvinte, față de scenariul în care au mers elevii la școală astăzi, luni avem 185 de localități care, intrând la rată de infectare sub 1 la mie, vor permite elevilor să meargă la școală cu prezență fizică. Este vorba de 80.000 de elevi care se vor adăuga celor 370.000 de elevi care vor începe școala luni, conform calendarului claselor terminale. (...) Luni vom avea 2,5 milioane de elevi care pot să meargă la școală din totalul de 2,9 milioane de elevi”, a spus Sorin Cîmpeanu.

