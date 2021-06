Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat joi seara pentru B1 TV, în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, că meditațiile există în orice țară și nu pot fi eliminate. De asemenea, ministrul a sugerat că orele remediale, desfășurate în grupuri mici de elevi, sunt similare modelului meditațiilor.

“Meditațiile există în orice țară. Niciunde nu poți împiedica un părinte să-i ofere o pregătire suplimentară propriului copil și nici nu e normal să îl poți împiedica. Modul în care se implică statul pentru susținerea programului de meditație, ați adus în discuție programul de ore remediale. Se face pe grupe mici, sunt grupe care sunt mai aproape de sistemuld e meditație, decât de sistemul de educație clasică. Putem face și pe grupuri și mai mici, dar să fie instituționalizat. Poate este un stat care să plătească meditațiile în locul părinților, dar un stat care să asigure un sistem de meditații în școală, plătit de stat și nu de părinți, asta da”, a spus ministrul Educației.

Pe de altă parte acesta susține că este dificilă acordarea unor vouchere pentru meditații, prin care statul să plătească meditațiile elevilor:

“Din cei 3 milioane de elevi, credeți că ar fi unul care să spună că nu vrea niște resurse financiare pentru meditații? Eu cred că nu. Ar fi un efort foarte mare, dar cum poi să te asiguri că acele resurse sunt folosite pentru educația copiiilor? Nu știu încă, dar anlizăm”, a precizat ministrul Educației.

Acesta a precizat că doar dacă fiecare profesor își face datoria nu va mai fi nevoie de meditații:

“Într-un caz ideal nu ar fi nevoie de meditații. Îmi place să cred că sunt mai ancorat în realități. Când fiecare profesor din România, își va face datoria la fel de bine față de elev, atunci nu ar trebui să mai fie nevoie de meditații”

