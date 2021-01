Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: Un grup de 126.000 de angajați din învățământ care se află la interfața directă cu lucru cu elevii și studenții va avea prioritate la vaccinare (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, miercuri, după ce a fost vaccinat împotriva noului coronavirus, că un grup de 126.000 de angajați din sistemul de învățământ va primi vaccinul anti-COVID-19 înainte de începutul celui de-al doilea semestru.

”Vaccinarea este un act de responsabiliate față de noi înșine și față de toți cei care care interacționăm direct sau indirect. Orice profesor vaccinat înseamnă o diminuare a risculului de transmitere a acesui virus în școli, o creștere a siguranței sanitare pentru elevi și profesori în toate școlile din România.

Apreciez disponibilitatea Guvernului de a da prioritate personalului din învățământ. În acest sens, am identificat în interiorul acestei clase de prioritate acordată personalului din învățământ un grup de 126.000 de angajați care sunt la interfața directă cu lucru cu elevii și studenții care vor avea prioritate în cadrul acestei clase de prioritate. Acest lucru se poate întâmpla cu sprijinul din partea coordonatorului campaniei de vaccinare, colonelul Valeriu Gheorghiță. Personalul din învățământ va fi vaccinat, e vorba de aceia care și-au declarat disponibilitatea de vaccinare și care sunt la interfața directă de lucru cu elevii și studenții încă înainte de începutul celui de-al doilea semestru, planificat, sub rezerva evoluției epidemiologice, pentru data de 8 februarie”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.