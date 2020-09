Ministrul Educației spune că la sfârșitul lunii mai, peste 234.000 de elevi din România nu aveau acces la școala online: Acum situația "s-a mai îmbunătățit"

Ministrul Educației, Monica Anisie, spune că, la finalul lunii mai, în România erau peste 234.000 de copii care nu aveau acces la învățământul online, însă între timp lucrurile "s-au mai îmbunătățit". Totodată, ministru a precizat că în cele 453 de localități care se află în scenariul galben sau roșu, ce presupun școala online pentru o parte dintre elevi sau pentru toți, în acest moment, există aproximativ 5.000 de copii care nu au un lapotop sau o tabletă.

"La acest moment, din ce am discutat cu directorii școlilor (...) sunt 4.925 de elevi fără laptop sau tabletă. Avem și o veste bună - din 9 septembrie vor fi trimise 82.000 de tablete achiziționate prin licitație, pentru că nu au fost contestații", a spus Monica Anisie, marți seară, la Digi 24.

Întrebată câți copii din România nu au acces la educație, aceasta a precizat că, la sfârșitul lunii mai 234.000 de elevi nu aveau laptop sau tabletă. Ministrul a susținut însă că această situație nu înseamnă că elevii în cauză nu au acces la educație și a precizat că din luna mai și până acum situația s-a îmbunătățit, cu sprijinul unor ONG-uri sau al administrațiilor locale.

„Nu vorbim că nu au acces la educație, sunt copii care nu au avut acces la un dispozitiv, deci nu au putut să-și continue învățământul de acasă, dar au fost și măsuri care au venit în sprijinul nostru. De fapt, multe ONG-uri au sprijinit și au dat tablete, primari care s-au organizat și au achiziționat tablete. Toate tabletele pe care le-a achiziționat Ministerul Educației sunt cu internet și abonament plătit doi ani.

Nu sunt de acord cu această concluzie (că 200.000 de elevi nu au avut acces la Educație - n.r.), e o evaluare pe care am făcut-o înainte de finalizarea anului, când în mai am solicitat să se facă achiziția, atunci când am alocat banii pe cele 250.000 pentru a putea să facem referatul de necesitate”, mai declarat ministrul Educației.

Ministrul Educației a cerut demiterea conducerii ONAC

Monica Anisie a cerut, recent, premierului Ludovic Orban demiterea președintelui Oficiului Național pentru Achiziţii Centralizate (ONAC) pentru modul în care instituția a gestionat achiziția de tablete pentru elevi. 250.000 de tablete trebuiau să ajungă la elevii din toată țara, însă în acest moment mai puțin de jumătate dintre ele au fost achiziționate.

„Sunt total dezamăgită de modul în care ONAC a realizat această achiziție. Ministerul Educației, încă din 7 mai, a pus la dispoziția ONAC tot ceea ce trebuia pentru ca această achiziție să se desfășoare normal. Ministerul a solicitat data de 10 septembrie pentru ca acele tablele să ajungă la elevi. (...)

La momentul acesta sunt aproximativ 82.000 de tablete. Acum avem un câștigător declarat (al licitației –n.r.), așa am aflat din spațiul public, nici măcar nu a fost transmisă informația către Ministerul Educației, având în vedere că suntem beneficiari.

Am avut discuții nenumărate cu doamna președinte (a ONAC – n.r.). De fiecare dată m-a asigurat că lucrurile sunt foarte bine realizate, că nu se va întâmpla nimic, că vom avea câștigători, că va fi bine la începutul anului școlar.

În momentul în care am aflat din presă ceea ce s-a întâmplat cu această licitație, am solicitat premierului demiterea doamnei director”, spunea Monica Anisie, pe 1 septembrie.