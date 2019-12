Ministrul Educației revine asupra declarațiilor privind testele PISA: "Sunt conștientă de importanță și până la sfârșitul lunii decembrie vreau să avem un set de măsuri concrete cunoscute"

După ce inițiat a părut complet lipsită de interes privind rezultatul catastrofal înregistrat de elevii români în urma testelor PISA din 2018, ministrul Educației, Monica Anisiei, a revenit asupra declarațiilor joi seară și a anunțat că va implementa până la finalul anului măsuri concrete.

"Nu trebuie neapărat să ne îngrijorăm” - a fost una dintre reacțiile Ministrului Educației, după rezultatele dezastruoase obținute de elevii români la testele PISA, într-o conferință de presă în care a recunoscut că nici nu știe cum arată aceste teste. (Detalii AICI)

Joi seară, însă, aceasta a scrie pe Facebook că e conștientă de importanța acestor teste și a prezentat un plan concret de acțiune.

"PISA 2018 s-a desfășurat ca urmare a eforturilor pe care eu le-am depus în anul 2016, tocmai pentru că am fost și sunt conștientă de importanța acestora și pentru că nimeni altcineva nu își asumase ca

România să intre în această evaluare!

De altfel, nici până la momentul actual niciun alt ministru nu și-a asumat inițierea Hotărârii de guvern privind PISA 2021!

PISA 2018

Astăzi, ca urmare a ceea ce am promis deja,

am stabilit împreuna cu colegii mei planul de acțiune ca urmare a rezultatelor PISA 2018, în care am inclus atât măsuri imediate, cât și măsuri de perspectivă:

▶️Luni, 9 decembrie, împreună cu specialiștii și cercetătorii în științele educației voi realiza o ANALIZĂ profundă a rezultatelor PISA 2018, analiză care va constitui baza pentru identificarea și adoptarea unor măsuri;

▶️ Luni, 16 decembrie, voi organiza o DEZBATERE la care, alături de specialiști, vor participa reprezentanți ai profesorilor, elevilor și ai societății civile;

▶️Până cel târziu la sfârșitul lunii decembrie vreau să avem un set de măsuri concrete cunoscute și asumate de toți actorii educaționali", a scris Monica Anisie pe Facebook.

Reamintim că, Românai are cele mai slabe rezultate din ultimii nouă ani la testele PISA la toate cele trei domenii testate (citire, matematică şi ştiinţe), iar analfabetismul funcțional a ajuns la 44% în rândul elevilor români.