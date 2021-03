Ministrul Educației: Vaccinarea merge mai bine decât ne-am fi așteptat. Putem să credem că până la 10 martie, vom avea o rată de 35% persoane din învățământ vaccinate (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că vaccinarea angajaților din învățământ decurge mai bine decât s-ar fi așteptat autoritățile. Peste 100.000 de angajați din educație au primit deja serul anti-COVID-19.

”Vaccinarea profesorilor merge mai bine decât ne-am fi așteptat. Ieri am vaccinat angajatul cu numărul 100.000 din învățământ, mai exact am trecut de 101.000 angajați din învățământ care au fost vaccinați, dintre care un număr semnificativ, cu o medie de 5.000 pe zi, doar în centrele dedicate personalului din învățământ”, a declarat ministrul Educației într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

În aceste condiții, Cîmpeanu spune că există șanse mari ca până la data de 10 martie să se ajungă la o rată de imunizare de 35% în rândul angajaților din învățământ.

”Suntem îndreptățiți să credem că până la data de 10 martie, vom avea o rată de 35% persoane din învățământ vaccinate. Dacă vorbim de raportarea la numărul cadrelor didactice, acest procent se va apropia de 50%, un lucru îmbucurător, care contribuie la siguranța în școli și la decizia de a menține deschise școlile. Avem un procent foarte mare al personalului didactic deja vaccinat”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

În cadrul aceleiași intervenții, ministrul Educației a vorbit și despre intrarea Bucureștiului în scenariul roșu, context în care a adresat Comitetului Național pentru Situații de Urgență soliciatarea ca și în acest scenariu elevii din anii terminali să facă orele cu prezența fizică.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Angela Merkel s-a interesat de Simona Halep. Întrebarea surprinzătoare pe care a adresat-o cancelarul Germaniei în Parlamentul European