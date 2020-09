Ministrul Educației, videoconferință cu inspectorii școlari generali, de la ora 16:00 (VIDEO)

Ministrul Educației, Monica Anisie va susține duminică, 13 septembrie, o videoconferință cu inspectorii școlari generali din toată țara, în contextul reînceperii noului an școlar.

Vom vedea care vor fi datele transmise ulterior, pentru că după videoconferință, ministrul Educației va susține o declarație de presă. Deocamdată nu se știe exact școli vor începe în scenariul roșu și ce vor face acestea.

Pe de altă parte sunt foarte multe școli care vor începe în scenariul galben. Și acolo este o problemă, pentru că jumătate dintre elevii vor veni la școală fizic, iar cealaltă jumătate va rămâne acasă și va urma cursurile online.

