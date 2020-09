Ministrul Educației: Vineri începe distribuția tabletelor, contractele au fost semnate (VIDEO)

Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat că vineri va începe distribuirea celor peste 80.000 de tablete către elevi după ce contractele au fost semnate.

”De mâine începe distribuția, contractele au fost semnate, prin urmare, de mâine, operatorul economic care a câștigat licitația va transmite către județele respective tabletele pe care le-a licitat”, a spus Anisie.

Întrebată în ce perioadă de timp se poate vorbi despre achiziționarea restului de tablete, până la 250.000, Monica Anisie a răspuns: ”Trebuie să pornească licitația în procedură simplificată și sperăm să se întâmple lucrul acesta cât mai rapid. Licitația continuă să se desfășoare la ONAC”.

La rândul său, vicepremierul Raluca Turcan a precizat că alte 500.000 de tablete pot fi achiziționate de școli sau autoritățile locale, din fonduri europene, cheltuieli care vor fi decontate ulterior.

"Din perspectiva celor 500.000 de tablete care pot fi achiziționate pe foduri europene pe care noi le decontăm, în ordonanța pe care am elaborat-o și este deja în aplicare, există posibilitatea decontării inclusiv a tabletelor achiziționate cu începutul lunii august. Așadar, dacă sunt școli care s-au pregătit și au luat deja tablete sau autorități locale, ele vor fi în măsură să-și deconteze aceste cheltuieli. Iar pentru celelalte, care nu au făcut-o încă, aceste achiziții pot fi făcute rapid, direct, nu e aceeași procedură generală, prin licitație publică, prin care a trebuit să treacă Ministerul Educației", a spus Raluca Turcan.

