Ministrul Energiei, despre situația minerilor: Au fost politicieni care au încercat să se suie pe valul de proteste. Nu cred că prezența mea acolo ar fi fost benefică. Nu te poți duce fără soluții în Valea Jiului (VIDEO)

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit luni seară, pe B1 TV, despre situația din Valea Jiului. Minerii de la Lupeni au decis să oprească protestul, după ce reprezentanții lor au ajuns la un acord cu cei ai Guvernului. Virgil Popescu a denunțat faptul că în ultimele două zile au fost politicieni care ”au încercat să se suie pe valul de proteste” și a explicat că el nu a mers în Valea Jiului pentru că problema nu era încă rezolvată, iar prezența sa acolo ”nu ar fi fost benefică”.

Ministrul Virgil Popescu, despre protestele din Valea Jiului: Nu cred că ortacilor le-a trecut prin minte să vină din nou în București

Totodată, ministrul Energiei s-a declarat convins că România anului 2021 nu s-ar mai putea confrunta cu o mineriadă.

”Eu nu cred că se mai poate întâmpla în România anului 2021 ceea ce s-a întâmplat în anii 90 și vreau să cred că nici ortacii din valea Jiului nu s-au gândit la așa ceva”, a spus Popescu.

Întrebat în acest context de ce a ținut premierul Florin Cîțu să precizeze că în mandatul său nu va avea loc nicio mineriadă, ministrul a precizat: ”Erau acolo probabil anumite voci care nu reprezentau minerii. Nu cred că ortacilor le-a trecut prin minte să vină din nou în București, pur și simplu au protestat pentru întârzieri la plata salariilor”.

”Eu am avut discuții încă de vineri cu liderii de sindicat. Problema plății salariilor era rezolvată, vineri seară a apărut în Monitorul Oficial ordonanța prin care și companiile în insolvență să poată beneficia de acest Fond de garantare a creanțelor salariale. Premierul a fost foarte deschis, a venit la Ministerul Energiei, a discutat și dânsul cu liderii de sindicat. Pe perioada de weekend, protestul a luat o oarecare amploare, au venit politicieni, au încercat să se suie pe valul de proteste, cu toate că oamenii își declarau cu adevărat nemulțumirea pentru întârzierea plății salariilor. Nu cred că a fost de bun augur ce au făcut anumiți lideri politici, să se ducă acolo și să vorbească”, a spus Virgil Popescu.

Virgil Popescu: Nu cred că prezența mea ar fi fost benefică în Valea Jiului sâmbătă și duminică

Întrebat de ce nu a mers și el în Valea Jiului și dacă i s-a reproșat în partid că nu a făcut acest lucru, Virgil Popescu a răspuns: ”Nici nu s-a discutat așa ceva în ședința BirouluI Executiv. A fost o informare pe care am făcut-o în Biroul Executiv, am spus că m-am întâlnit cu minerii. (...) Când am spus că am rezolvat problema salariilor, o rezolvasem de vineri. Nu cred că prezența mea ar fi fost benefică sâmbătă și duminică, în condițiile în care știam că din Fondul de garantare al creanțelor salariale nu se pot plăti tichetele de masă, ajutorul de transport pe care minerii le solicitau. Nu te poți duce fără soluții în Valea Jiului. Nu era soluție de propus în Valea Jiului, nefiind soluția. Soluția s-a găsit astăzi de către doamna ministru al Muncii și am aprobat în ședința de Guvern din seara aceasta normele metodologice. (...) Când avem toate soluțiile conturate, vom merge cu certitudine și vom discuta și cu minerii. Nu e vorba de a fugi, problema e să te duci să rezolvi. (...) Voi merge cu certitudine acolo în condițiile în care am rezolvat această problemă și vom rezolva și problema pe termen lung”.