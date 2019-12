Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu a anunțat, joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că statul a plătit fraților Micula 900 de milioane de lei pentru a evita blocarea Romatsa.

”Le-am dat ce ne-a cerut instanța, în jur de 900 de milioane de lei. Eram obligați. Sunt 200 de milioane de euro. Dacă nu făceam acest lucru, Romatsa avea proces pe 24, pe care îl pierdeam sigur și se închidea tot spațiul aerian. Era o hotărâre judecătorească, trebuia să plătim, nu aveam ce să facem. (...) Din punctul nostru de vedere datoria este închisă”, a spus Florin Cîțu.

Conturile ROMATSA au fost blocate după ce fraţii Micula au câștigat un proces împotriva statului român. Premierul Ludovic Orban a anunțat recent că a decis să plătească suma pentru care există titlu executoriu în România, adică cele 278 de milioane de euro către frații Micula.

