Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a anunțat oficial, miercuri, că contractul de achiziţie a corvetelor mulltifuncţionale destinate Marinei Militare Române a fost atribuit asocierii Şantierul Naval Constanţa - Naval Group.

“Suntem stat riveran la Marea Neagră. Înțelegem cu adevărat mutațile care s-au produs în emdiuld e securitate, de aceea este esențial să asigurăm tuturor categoriilor de forțe ale Armatei tehnica necesară îndeplinirii misiunilor.

Repet, de 30 de ani, la Forțele Navale nu au fost făcute achiziții importante. Vom avea capabilitati de ultima generatie.

Luni, 1 iulie, am primit de la Departamentul pentru Armamente raportul prin care am fost informat cu privire la finalizarea procedurii specifice pentru achiziția corvetelor multifuncționale.

Oferta câștigătoare a fost depusă de asocierea dintre Naval Grup și Șantierul Naval Constanța.

Prima corveta trebuie sa fie livrata in 3 ani. Urmatoarele in maximum 7 ani. Se va face si modernizatea fregatelor T22.

A avut pretul cel mai mic. Au fost chestiuni care tin si de ordin tehnic. Toate criteriile tehnice au fost luate in calcul.

Ce se va intampla daca nu se vor respecta temenele de livrare? Primul termen este peste 3 ani de la momentul semnarii contractului. Vom vedea atunci.

O misiune in care ar putea fi folosite corvetele: Poate sa raspunda unei provocari sau unei amemenintari. Se intampla un atac, putem sa raspundem cu aceasta capabilitate”, a anunțat Leș.

