Ministrul Gabriel Leș, despre conducerea Statului Major al Apărării: Cum vrea să rezolve blocajul de la MApN (VIDEO)

Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a explicat, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, care este situația de la conducerea Statului Major al Apărării, în condițiile în care instanța a publicat motivarea deciziei de suspendare a decretului prin care fusese prelungit mandatul generalului Nicolae Ciucă, la șefia acestei structuri.

”Decretul prin care a fost prelungit mandatul domnului general Ciucă a fost suspendat acum aproximativ o lună și jumătate. Astăzi a venit și motivarea acestei suspendări. Partea interesantă este că instanța se pare că are aceeași înțelegere ca noi, ca Ministerul Apărării, asupra articolului 39 din Legea 346, și anume că principiul simetriei spune clar că și prelungirea mandatului ar trebui să respecte aceleași reguli ca la numire.

Vom merge cu procedura în instanță mai departe. Probabil că această sentință va fi atacată mai departe de Administrația Prezidențială. Eu am transmis, și în această perioadă, Administrației Prezidențiale, dorința mea de a avea un dialog amiabil. Nu am primit încă nici un răspuns.

Domnul Ciucă este doar suspendat, este la Ministerul Apărării. Atribuțiile de șef al Statului Major al Apărării le îndeplinește domnul general Anastasof”, a declarat Gabriel Leș.

Decizia președintelui Klaus Iohannis de a prelugi mandatul lui Nicolae Ciucă a fost atacată în contencios administrativ de către Ministerul Apărării. MApN a înregistrat la Curtea de Apel două acțiuni cu același obiect, potrivit datelor de pe portalul intanțelor. Acțiunile au fost repartizate judecătorilor Vasile Bîcu şi Silviu Barbu.

Prima acțiune a fost înregistrată la Curtea de Apel București la 11 ianuarie, fiind deschis dosarul 180, prin care Ministerul cerea suspendarea decretului prin care șeful statului a prelungit mandatul generaului Nicolae Ciucă la conducerea Statului Major al Armatei. Speța a fost repartizată la completul 9, iar primul termen a fost stabilit pentru 12 februarie.

O a doua acțiune, având același obiect, a fost înregistrată tot la Curtea de Apel pe 14 februarie, fiind deschis dosarul 230, care a fost repartizat completului 8.

La finalul lui 2018, Klaus Iohannis a semnat decretul de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciucă la conducerea Statului Major al Apărării.

