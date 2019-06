Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a declarat, luni, că dorește să știe cu exactitate Cuma fost posibil ca deținutul Marcel Lepa, ucigașul polițiștului din Timiș, să se spânzure în închisoare.

Aceata a făcut și un demers în acest sens. I-a solicitat directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) să demareze o cercetare pentru a afla circumstanțele.

"Am fost informată azi-dimineață (luni dimineață -n.r.), la prima oră, de către directorul ANP și am solicitat să facă o cercetare și să mă informeze. După cum știți, există și o cercetare oficială a organelor de cercetare penală. Am solicitat directorului ANP să facă o cercetare și să mă informeze asupra tuturor împrejurărilor care au condus la această situație și măsurile care se impun. Este un eveniment regretabil, trist, când își ia viața un om, indiferent cum se numește și unde a condus și cum a condus, eu vreau să transmit condoleanțe și familiei polițistului, și familiei acestui om. Pe mine mă interesează să știu cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, în ce împrejurări și ce măsuri se impun", a declarat Ana Birchall.

Amintim că Marcel Lepa este al doilea ucigaș de polițist care se sinucide în închisoare. Mama lui Ioan Beșa, asasinul agentului Sorin Vezeteu, acuzase agenții Penitenciarului Botoșani că i-au executat fiul în stil mafiot. (Detalii AICI)