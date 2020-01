Ministrul Internelor anunță că au fost descoperite nereguli la admiterea de la Academia de Poliție: O candidată a fost înmatriculată în anul I după ce s-a constatat că a fost respinsă pe nedrept (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi, că au fost descoperite nereguli la examenul de admitere la Academia de Poliție Alexandrul Ioan Cuza. Ministrul a trimis Corpul de control să facă verificări la instituție, în urma sesizării făcute de mama unei candidate.

"Noi toți am fost extrem de încântat de rezultatele acțiunii pe care am întreprins-o în urma unei sesizări. În instituțiile statului se pot întâmpla și minuni. (...) Conducerea MAI a fost sesizată de Popescu Elena, mama Andreei Popescu, cea care a fost candidată în luna septembrie la examenul de la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, cu privire la unele nereguli la modul de corectare a foii de răspuns a candidatei, cu prilejul sesiunii de admitere din 2019 la Facultatea de Poliție de Frontieră din cadrul Academiei de Poliție.

Corpul de control al ministrului a efectuat verificări amănunțite și a constatat ca întemeiată sesizarea și am luat măsurile necesare pentru înmatricularea domnișoarei ca studentă în anul I. Problemele constatate au fost cu privire la faptul că anumite răspunsuri corecte la întrebările din testul grilă au fost anulate de comisia de corectare pe motiv că înscrierea răspunsului a depășit spațiul de răspuns alocat. Totodată s-a stabilit că respingerea contestației depusă la Academia de Poliție a fost neîntemeiată”, a anunțat ministrul Internelor, Marcel Vela.

