Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, noi detalii în cazul anchetei deschisă după incendiul de la ATI Piatra Neamţ

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat, amrți, într-o conferință de presă, că ancheta din dosarul tragediei de la Piatra Neamț este una complexă şi este nevoie de realizarea unor expertize pentru a fi prezentate primele concluzii ale anchetei.

Ministrul Judeției a făcut, amrți, noi precizări cu privire la dosarul deschis în urma incendiului de la Secţia de ATI a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ.

"E un dosar complex şi, din ce date am, inclusiv date publice, îmi dau seama că e un dosar în care sunt foarte multe expertize de făcut. Expertizele presupun o anumită durată de timp până când îşi prezintă concluziile. Trebuie să avem răbdare cu concluziile acolo, nu mă pot putem pronunţa, altminteri nu am competenţe în dosarul respectiv, dar din experienţă şi ce date am, cred că trebuie să aşteptăm concluziile după ce aceste expertize. Procurorii ştiu mai bine aici”, a explicat ministrul Justiţiei, potrivit News.ro.

Totodată, Cătălin Predoiu spune că toată lumea este ‘nerăbdătoare’ cu privire la proiectele de modificare a legilor justiției, dar ‘nu trebuie să ne grăbim’.

"Nu trebuie să ne grăbim. Toată lumea e nerăbdătoare, toți vrem să reparăm aceste legi, dar nu trebuie să ne grăbim. Este și cerința raportului de țară, textual: < >, a declarat Cătălin Predoiu.

Incediu la ATI Piatra Neamț, soldat cu moartea mai multor pacienți

Amintim că un incendiu a izbucnit, în seara de 14 noiembrie, în Secţia ATI a Spitalului Judeţean Neamţ.

Zece oameni au murit la scurt timp, iar alți doi pacienți au încetat din viață săptămâna trecută.

Şase răniţi au fost transportaţi la Spitalul de la Leţcani, judeţul Iaşi, dintre care au mai rămas în viață doi.

"În acest moment, doi sunt în viață din cei șase, urmând în continuare să aibă parte de tratament de Terapie Intensivă. Patru dintre cei șase au murit, doi sunt în viață, la Lețcani, în Iași ", a declarat ministrul Sănătății Nelu Tătaru.

Cât despre starea medicului Cătălin Denciu, rănit în incendiul de la Spitalul Județean Neamț când a scos bolnavii din flăcări, acesta este în continuare internat într-un spital din Bruxelles, este echilibrat hemodinamic și hidroelectrolitic, iar starea sa este staționară.