Ministrul Justiției, despre desființarea SIIJ: Varianta cea mai corectă este cea propusă de către Guvern. Această secţie nu este absolut deloc eficientă

Ministrul Justiției, Stelian Ion, spune că cea mia corectă variantă privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) este cea propusă de Guvern. Prezent, joi, la dezbaterile din Comisia Juridică a Camerei Deputaților privind desființarea SIIJ, Stelian Ion a susținut că Secția este ineficientă, iar bazele pe care aceasta a fost creată sunt ”fundamental greşite”.

„Acum câţiva ani, s-a înfiinţat această secţie cu multă emoţie, în general a fost emoţie negativă, au fost discuţii aprinse. Cert este că această secţie nu este absolut deloc eficientă, că bazele pe care s-a conceput această secţie au fost fundamental greşite. O singură structură centrală nu poate face faţă şi nu poate face anchete cu privire la toate plângerile formulate împotriva magistraţilor. Varianta cea mai corectă este cea propusă de către Guvernul României, este o variantă care ţine cont de necesităţile reale”, a spus ministrul Justiției, potrivit News.ro.

Acesta a adăugat că trebuie să fie găsită o soluție astfel încât să se ajungă la desființarea SIIJ, un obiectiv care a fost asumat prin programul de guvernare.

Pe de altă parte, Stelian Ion a subliniat că Direcția Națională Anticorupție trebuie susținută în activitatea sa, iar ”a veni cu soluţii legislative care ciuntesc practic din competenţa DNA nu ar fi deloc un semn bun, ar fi un semn în care dorim să atacăm această instituţie”.

În acest context, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Crin Bologa, a declarat că DNA poate prelua dosarele SIIJ după desființarea acesteia.

Florin Cîțu, despre desființarea SIIJ: Semnalele pe care le am sunt că va trece proiectul în Parlamentul României cât mai aproape de ceea ce a fost aprobat în ședință de Guvern

Premierul Florin Cîțu spunea, miercuri, că, potrovit semnalelor pe care le are din Parlament, proiectul de desființare a SIIJ va fi adoptat într-o formă apropiată de cea venită de la Guvern.

„Noi am aprobat o variantă în Guvern și, ca de fiecare dată, aș prefera ca varianta care trece în Parlamentul României să fie cât mai aproape de ce am aprobat noi în ședință de Guvern. (...) Semnalele pe care le am sunt că va trece proiectul de lege și în Parlamentul României cât mai aproape de ceea ce a fost aprobat în ședință de Guvern, dar vom vedea mâine după dezbaterile din comisii”, a declarat Florin Cîțu.