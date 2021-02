Ministrul Justiției, despre DNA: Este foarte grav atunci când magistraţii dau semnal că nu au încredere într-o instituţie care şi-a dovedit eficienţa

Ministrul Justiției, Stelian Ion, spune că este extrem de grav ca magistrații să dea un semnal de neîncredere în Direcția Națională Anticorupție, ”o instituţie care şi-a dovedit, în timp, eficienţa”., spre deosebire de Secția Specială de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), pe care Ion o cataloghează drept ”total ineficientă”.

Ministrul Justiției spune că a nu avea încredere în DNA ”este o mare greşeală”

"Este foarte grav atunci când magistraţii dau semnal că nu au încredere într-o instituţie care şi-a dovedit, în timp, eficienţa în sensul în care au fost multe condamnări, inclusiv ale unor magistraţi, dar multe condamnări ale unor politicieni importanţi care în instanţă, nu în altă parte, s-au dovedit vinovaţi. Şi atunci, să spui că există o categorie de cetăţeni, respectiv judecătorii sau procurorii, care nu ar trebui anchetaţi de DNA pentru că, din start, noi nu avem încredere în DNA, este o mare greşeală”, a declarat Stelian Ion, la TVR, potrivt News.ro.

Ministrul mai spune că fiecare instituție din domeniul justiției ”are anumite greşeli de-a lungul timpului”, greșeli care trebuie analizate și sancționate, dar care nu ar trebui să ducă la desființarea instituției în cauză.

”Trebuie analizate şi trebuie sancţionate, dar nu desfiinţăm total o instituţie care, repet, în raport cel puţin cu SIIJ, e incomparabilă, au avut rezultate, au avut activitate. Aici vorbim de două rechizitorii pe an şi deja au început să obţină achitări, cei de la SIIJ. Adică este o activitate dezastruoasă acolo”, a adăugat Stelian Ion.

Stelian Ion: Am decis să trimit mai departe proiectul privind desființarea SIIJ

Consiliul Superior al Magistraturii a dat joi un aviz negativ cu privire la proiectul de desființare a SIIJ. Avizut CSM este unul consultativ. Astfel, Stelian Ion a afirmat că va merge mai departe cu demersurile pentru desființarea Secţiei Speciale de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, lucru care se poate întâmpla printr-un vot al Parlamentului.

Totodată, ministrul a susținut că există posibilitatea ca în Legile Justiției să fie introduse garanții suplimentare referitoare la anchetarea magistraților.

Din punctul de vedere al lui Stelian Ion, SIIJ a fost concepută ca "o entitate care să ţintească anumite obiective, şi anume anumiţi magistraţi incomozi, care au spus lucrurilor pe nume, care au criticat la un moment dat legile justiţiei, care au avut curajul să dea anumite soluţii faţă de anumiţi oameni influenţi, politici sau nu numai”.

Într-o conferință de presă susținută vineri, ministrul Justiției a precizat că a decis să trimită mai eparte proiectul de desființare a SIIJ, în ciuda avizului negativ dat cu o zi înainte de CSM.

„Am semnat și trimis către Guvern propunerea de proiect legislativ pentru desființarea SIIJ. A fost ieri și ședință lungă în CSM în care s-a dezbătut proiectul. A fost dat un aviz negativ, dar care e consultativ. În urma analizării argumentelor, am decis să trimit mai departe acest proiect. E foarte improtant să aducem normalitate în sistem. Desființarea SIIJ e normalizare. E o promisiune pe care am făcut-o. E un punct în programul de guvernare și ne respectăm promisiunile. Am ascultat argumentele, dar ele potfi discutate într-un alt context”, a anunțat Stelian Ion.