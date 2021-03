Ministrul Justiției, despre pensiile magistraților: Dacă pensia ta e mai mare decât salariul e o poartă deschisă, o invitaţie să părăseşti sistemul, ceea ce e o mare problemă

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, spune că în cazul magistraților, faptul că pensia depășește ultimul salariu este ”o invitaţie să ieşi la pensie de foarte tânăr”. În opinia oficialului guvernamental, felul în care a fost gândit sistemul pensiilor speciale este ”o aberație”.

Stelian Ion: Faptul că pensia depăşeşte ultimul salariu e o mare problemă

„Problema, eu o văd mai ales în următorul aspect: faptul că pensia depăşeşte ultimul salariu, depăşeşte ultimul venit net, ceea ce e o mare problemă. E o invitaţie să ieşi la pensie de foarte tânăr, imediat cum ai împlinit vârsta. Dacă pensia ta e mai mare decât salariul e o poartă deschisă, o invitaţie să părăseşti sistemul, ceea ce e o mare problemă”, a declarat ministrul Justiției, la Digi 24.

Stelian Ion a mai spus că magistrații au propus recent, în cadrul unor dezbateri, soluția „de bun simţ” ca pensia să nu poată fi mai mare decât ultimul salariu.

„Buna măsură trebuie să fie într-un salariu bun al magistratului, într-o pensie bună şi într-un act de justiţie care să se regăsească în acele sume”, a mai spus Stelian Ion.

Ministrul Justiției: Pensionările sunt un element de îngrijorare pentru tot sistemul judiciar

Nu este prima dată când ministrul Justiției vorbește despre chestiunea pensiilor magistraților. În urmă cu câteva săptămâni, acesta spunea că actuala legislație „într-un fel încurajează ieșirea la pensie la o vârstă destul de mică".

„Pensionările sunt un element de îngrijorare pentru tot sistemul judiciar și lucrul ăsta are multiple cauze. Chestiunea creșterii vârstei de pensionare am lămurit-o deja în nenumărate interveții: am spus că nu e niciun proiect.

Pe de altă parte, avem în vigoare în acest moment o legislație care, într-un fel, încurajează ieșirea la pensie la o vârstă destul de mică.

De asemenea, sunt și alte cauze legate de condițiile de lucru: sunt judecători și procurori care au în lucru zeci și sute de dosare și după ani de uzură ajung la concluzia că merită mai degrabă să iasă la pensie decât să-și continue activitatea. E extrem, extrem de trist.

Îmi propun să găsesc soluții ca să-i conving să rămână în sistemul judiciar, contează foarte mult experiența lor”, spunea Stelian Ion.