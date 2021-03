Ministrul Justiției: În niciun caz nu pot considera că preşedintele Klaus Iohannis este responsabil în vreun fel de ce s-a întâmplat cu dosarul ”10 august”

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, spune că, în niciun caz, nu poate considera că președintele Klaus Iohannis poartă responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat cu dosarul ”10 august”, dosar închis recent printr-o decizie a Tribunalului București.

Stelian Ion, despre clasarea dosarului ”10 august”: Nu pot considera că preşedintele e responsabil

"În niciun caz nu pot considera că preşedintele Klaus Iohannis este responsabil în vreun fel de ce s-a întâmplat cu dosarul «10 august» - nici direct, nici indirect. Este foarte important să vedem că sunt oameni politici care îşi doresc să se întâmple lucruri în zona justiţiei. (...) Oamenii politici au o susţinere din partea electoratului şi reprezintă societatea şi trag semnale de alarmă. Este important să ne ascultăm unii pe alţi şi sistemul judiciar să asculte societatea civilă, să asculte şi oamenii politici până la urmă, în sensul în care sunt semnale de îngrijorare, dar şi invers", a spus ministrul Justiției în conferința de presă pe care a susținut-o vineri, după ce, cu o zi în urmă șeful statului îi ceruse să vină cu explicații publice în legătură cu clasarea dosarului privind violențele din Piața Victoriei din 10 august 2018.

Stelian Ion a menționat și că are o relație instituțională ”foarte bună”, cu președintele Iohannis.



"Cu privire la domnul preşedinte, am o relaţie instituţională foarte bună, foarte corectă. Am apreciat întotdeauna linia pe care a mers în aceşti ani şi având o instituţie prezidenţială puternică, am reuşit să ne menţinem pe linia de plutire. Restul discuţiilor, chestiuni de nuanţă, de interpretări nu cred că îşi au rostul acum. (...) Suntem de aceaşi parte şi vrem să meargă lucrurile bine în această ţară", a mai declarat ministrul Justiției.

Stelian Ion: Eu îmi doresc foarte mult să vedem lumină în acest dosar, într-un fel sau altul, în România, nu la CEDO

În conferința de vineri, Stelian Ion a cerut opiniei publice să aștepte cu răbdare motivarea deciziei instanței privind clasarea dosarului ”10 august”.

"Eu voi încerca să dau niște lămuriri cu privire la acest dosar, dar nu vă așteptați să facem lumină în acest dosar astăzi. Este un dosar aflat pe rolul instanțelor, e în curs de soluționare. (...) Solicitarea mea pentru toată lumea, pentru public, peentru cei care au formulat plângerile, este să avem răbdare să avem acea motivare, de aici vor decurge multe răspunsuri. (...) Eu văd, la acest moment, că există remedii și mi se pare prematur să vorbim despre CEDO. Eu îmi doresc foarte mult să vedem lumină în acest dosar, într-un fel sau altul, în România, și nu la CEDO", a spus Stelian Ion.