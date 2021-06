Ministrul Lucian Bode, despre cazul agresiunii de la Buzău: Vrem să vedem de ce ne-au trebuit 24 de ore ca să se administreze probatoriul şi a lua decizia de a-i reţine pe cei trei indivizi (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, marți, că felul în care au acționat polițiștii în cazul bărbatului bătut la Buzău „a lăsat de dorit”, în sensul în care abia după 24 de ore a fost luată decizia reținerii agresorilor.

"Legat de Buzău, ştiţi foarte bine că acţiunea s-a petrecut sâmbătă, acţiunea în final s-a soldat cu încătuşarea celor trei şi duminică, atunci când imaginile au apărut în spaţiul public, s-au reluat cercetările. După ce s-a administrat probatoriul, noi am dispus reţinerea pentru 24 de ore a celor trei, iar instanţa a doua zi a validat pentru doi din cei trei arestarea pentru 30 de zile. Din acest moment, parchetul se va pronunţa în legătură cu modalitatea în care vor fi cercetaţi. Dar, am spus, motivul pentru care am trimis la Buzău control de la IGPR este cât se poate de clar: modalitatea în care au acţionat poliţiştii, primele echipaje chemate la faţa locului, a lăsat de dorit şi din acest control vrem să vedem de ce ne-a trebuit 24 de ore ca să administreze probatoriu şi a lua decizia de a-i reţine pentru 24 de ore pe cei trei indivizi. Acest lucru va rezulta din ancheta pe care o vom desfăşura", a declarat Lucian Bode, la Parlament.

Luni seară, doi dintre agresorii bărbatului cunoscut drept „activistul buzoian” au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar un altul a fost plasat sub control judiciar. Cei trei sunt acuzați de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ei fuseseră reținuți duminică după ce l-au bătut chiar sub ochii polițiștilor pe bărbatul care filmase într-o zonă în care se vând ilegal păsări vii. Vânzătorii de păsări l-au blocat în trafic pe bărbat, i-au spart geamul mașinii și l-au lovit, iar polițiștii ajunși la fața locului au apelat la ajutorul mascaților pentru a calma spiritele.

