Ministrul Marcel Vela: Chiar dacă sărbătorile de iarnă bat la uşă, vigilenţa noastră este la cote maxime

Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține că România înregistrează o creștere a ratei infracționalității de la întoarcerea masivă din țările occidentale a cetățenilor români.

Avertismentul ministrului Marcel Vela

În contextul în care sărbătorile de iarnă bat la ușă, Vela a anunțat că vigilenţa poliţiştilor este la cote maxime, chiar dacă se apropie perioada sărbătorilor.

”Flerul şi profesionalismul poliţiştilor vor face faţă tuturor provocărilor”, a afirmt Vela, precizând că miercuri au avut loc 48 de percheziţii în mai multe judeţe pentru recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni sau deţinute ilegal.

”Chiar dacă sărbătorile de iarnă bat la uşă, atrag atenţia tuturor celor care au în intenţie încălcarea legii, că vigilenţa noastră este la cote maxime. Poliţia Română efectuează chiar astăzi 48 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în mai multe judeţe din ţară pentru combaterea infracţionalităţii, tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale şi protejarea comunităţii de activităţile ilegale. Acţiunile urmăresc recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni sau deţinute ilegal”, a scris ministrul Marcel Vela pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Vela afirmă că ”flerul şi profesionalismul poliţiştilor vor face faţă tuturor provocărilor”.

”Prin măsurile pe care le luăm suntem hotărâţi să continuăm ofensiva declarată celor certaţi cu legea! Aşa cum am mai spus, avem toleranţă ZERO faţă de infracţionalitate”, a mai scris Vela pe Facebook.

”Avem creștere a infracționalității”

La scurt timp de la debutul pandemiei, ministrul de Interne anunța că România înregistrează o creștere masivă a ratei infracționalității de la întoarcerea din țările occidentale a cetățenilor români.

”Este adevărat, am înregistrat o creștere a infracționalității. Pe teritoriul României doar din 15 martie până acum au intrat vreo 230 000 de persoane dintre care 186 000 sunt cetățeni români. Garantez că suntem atenți, monitorizăm tot ceea ce se întâmplă, dar lumea cunoaște că în momentul în care țările europene au început să raporteze infectări masive, dintre cei care s-au repatriat au fost și dintre cei care au plecat de la noi în perioada frumoasă a migrației, printre care au fost și infractorii. Am exportat infracționalitate după 2007, după intrarea în Uniunea Europeană, acum vrând în nevrând acel procent mic că nu vreau să spun că am exportat doar infractori sau vin doar infractori acasă, este foarte clar că sunt oameni certați cu legea care vin în România. Ce avem pe Interpol, pe Frontex, suntem atenți la ei. Avem la datorie zilnic în total aproape 30 000 de cadre în acțiune,” a spus Marcel Vel, într-o intervenție la B1 TV.