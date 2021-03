Ministrul Mediului: Am identificat, în cursul lunii februarie, 212 locații unde se depozitează ilegal deșeuri în București. Sunt aproape 100.000 de metri pătrați de suprafață acoperită total sau parțial cu asemenea deșeuri (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a prezentat, mirecuri, acţiunile de identificare şi sancţionare a transportului şi depozitării ilegale de deşeuri, făcute de reprezentanții instituției, împreună cu cei ai Gărzii de Mediu în Capitală, în cursul lunii februarie. 212 locuri în care sunt depozitate deșeuri în mod ilegal au fost identificate în acest interval, fiind vorba despre ” aproape 100.000 de metri pătrați de suprafață acoperită total sau parțial cu asemenea deșeuri”, a spus oficialul guvernamental.

Ministrul Mediului, despre depozitele ilegale de deșeuri din Capitală

”Sunt un adept al măsurilor ferme. Cred câteodată chiar și în măsurile radicale. Ceea ce am făcut în cursul lunii februarie împreună cu primăriile de sector și Primăria generală vine tocmai din acest crez, că dacă acționăm și suntem fermi și hotărâți putem să schimbăm imaginea Bucureștiului și a întregii țări. Este inadminisbil ca într-o țară europeană, într-o capitală europeană să avem asemenea imagini dezolante. Alături de noi în aceste acțiuni au fost colegii noștri de la Garda de Mediu.

Am făcut extrem de multe controale, am făcut echipe specializate pe fiecare sector și am identificat în cursul lunii februarie 212 asemenea locații. (...) La aceste locații unde se depozitează ilegal deșeuri în București, am găsit zeci de mii de tone de deșeuri depozitate ilegal, aproape 100.000 de metri pătrați de suprafață acoperită total sau parțial cu asemenea deșeuri. În cursul acestor acțiuni au fost aplicate amenzi de sute de mii de lei și s-a dispus în feicare caz ecologizarea suprafețelor. Sarcina este, de fiecare dată, a proprietarului, se identifică proprietarul și este amendat. Proprietarul are sarcina să ecologizeze terenul, se dă un termen pentru ecologizare și se revine cu control. În cazul în care aceste sarcini nu sunt îndeplinite, pentru neîndeplinirea lor se pot aplica amenzi de până la 100.000 de lei. În cazul în care nici după această amendă nu se întâmplă ecologizarea și nu se intră în normal, vom face sesizări penale împotriva proprietarilor care nu respectă măsurile luate de Garda de Mediu”, a declarat ministrul Mediului.

Tanczos Barna: Am surprins în flagrant, de foarte multe ori, persoane, mijloace de transport care depozitau deșeuri în locuri nepermise

Tanczos Barna a precizat că suma totală a amenzilor depășește 300.000 de lei.

De asemennea, au fost confiscate până acum șapte mijloace folosite pentru transportul și depozitarea de deșeuri în locuri nepermise, a mai spus ministrul Mediului.

”Am surprins, în același timp, în flagrant, de foarte multe ori, persoane, mijloace de transport care depozitau deșeuri în locuri nepermise. Am confiscat șapte mijloace de transport, unele dintre ele ciar de zeci de mii de euro. Deci este o chestiune generalizată și doar prin acțiuni ferme și măsuri radicale putem să stopăm acest fenomen”, a mai declarat Tanczos Barna.