Ministrul Mediului: Am propus un plan integrat de îmubunătățirea calității aerului și acolo lucrurile deja se pot schimba (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit, miercuri, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre construcțiile care ar putea reduce poluarea prin dezvoltarea urbanistică.

''Aș fi cel mai bucuros dacă putea vedea că cei șase primari și primarul general și-au dat mâna și lucrează împreună. Este greu, nu prea s-a întâmplat în București până acum. Nu au existat coeziuni pe temele specifice Bucureștiului niciodată. Am avut și am mari speranțe că această echipă va reuși totuși un consens, cel puțin pe problema mediului și gestionării deșeurilor.''

