Ministrul Mediului: Capitala este într-o situația extrem de grea. În momentul de față, Bucureștiul nu are în derulare proiecte în vederea reducerii poluării (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit luni seară în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, despre problema poluării din Capitală. Oficialul guvernamental a atras atenția, în primul rând, asupra faptului că, în prezent, Bucureștiul nu are în derulare proiecte referitoare la reducerea poluării.

„Bucureștiul este într-o situația extrem de grea. Tocmai de aceea mi-am început mandatul discutând cu primarul general și primarii de sectoare pentru că, în primele zile nu prea vedeam perspectiva, nici în ceea ce privește gropile de gunoi – nici acolo nu avem o strategie la nivelul Capitalei –, nici în privința programelor de reducere a poluării aerului prin sisteme inteligente de administrare a traficului, printr-o concepție clară cu accesul limitat sau nelimitat al mașinilor în toate zonele Bucureștiului, prin programe de creștere a suprafețelor verzi. Bucureștiul, în momentul de față, nu are proiecte în derulare în vederea reducerii poluării. Tocmai de aceea este o provocare uriașă pentru autoritatea publică locală. Ministerul este instituția care constată, controlează, măsoară, amendează. Noi vrem să fim un catalizator, să ajutăm autoritatea publică locală să aibă proiecte, să finanțăm (...), dar pentru asta trebuie să avem autoritatea publică locală care vrea să facă.

Am o speranță că lucrurile se vor schimba pentru că la cele două întâlniri cu primarii vine toată lumea și se implică și sper să fie un nou început, o gândire de ansamblu, pe proiecte concrete, unele finanțate din bugetul Ministerului Mediului, unele din PNRR”, a declarat ministrul Mediului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.