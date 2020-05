Ministerul Mediului, Costel Alexe, a declarat luni, într-o intervenție telefonnică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că preluarea de către statul român a Insulei Belina și a Brațului Pavel este aproape de final. Este vorba despre zona considerată a fi cea preferată de fostul lider al PSD Liviu Dragnea pentru petrecerea timpului liber, și care a fost preluată în urmă cu șapte ani de Consiliul Județean Teleroman și înciriată companiei Tel Drum.

Costel Alexe a precizat că niciuna dintre construcțiile din zonă nu are autorizație.

”Din păcate, toți cei care, sub o formă sau alta, au legiferat sau trebuiau să pună în aplicare legile țării au construit ilegal. Trebuie menționat faptul că tot ce este acolo nu are autorizație de construcție și, din păcate, așa a fost dusă în derizoriu legea în România.

Românii au văzut, prin intermediul presei, acel loc ferit de ochii lumii, în care un grup de politicieni locali, în frunte cu Liviu Dragnea, și oameni de afaceri din zonă nu făceau altceva decât să se bucure ilicit și ilegal de acest patrimoniu și de acea zonă. Cei de la PSD și Liviu Dragnea au folosit legea în dispreț”, a spus Costel Alexe.

Întrebat ce se întâmplă acum cu zona Belina, ministrul Mediului a răspuns: „Important este că astăzi, după doi ani de tergiversări, preluarea insulei Belina și a brațului Pavel de către satul român este aproape finalizată. Este o reparație morală pe care astfel statul român și Guvernul au reușit să o realizeze. Acest întreg proces a fost întârziat nepermis de mult. Acum suntem în stadiul în care vineri a fost depus la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Teleorman cererea de radiere a sarcinilor pe care le au administratorii asupra acelui bun imobil, iar în urma unei analize pe care o vom face cu colegii de la Apele Române, vom hotărî care va fi destinația viitoare a acestei zone.

Referitor la toate acele construcții, acele clădiri vor fi inspectate tehnic și bunurile vor fi inventariate. În urma analizei și studiilor pe care o să le facem, vom decide, la nivel de Minister, care va fi destinația pentru că patrimoniul de acolo are o valoare ridicată mai ales din punct de vedere turistic. Este o zonă superbă a României și vreau să cred că românii se vor bucura de ea”.

De altfel, tot ministrul Costel Alexe a declarat duminică, în cadrul unei intervenții televizate, că vor fi dărâmate toate clădirile din zona Belina care au fost construite fără a repecta prevederile legale.

Premierul Ludovic Orban a anunțat în debutul ședinței de Guvern din 21 mai Insula Belina și Brațul Pavel, aflate în albia minoră a Dunării, revin în administrarea statului român, „după o lungă perioadă în care au rătăcit prin mâinile prietenilor din Teleorman ai PSD și ai lui Dragnea”.

”Astăzi (joi, 21 mai – n.r.) se semnează procesul verbal de preluare de către Apele Române a Insulei Belina și a Brațului Pavel, iar preluarea – de aceea a și apărut o întârziere față de planul pe care l-am avut – se va face fără contractele pe care le încheiase consiliul județean, adică beneficiarul, știți foarte bine, TelDrum. Practic, preluarea va fi curată”, a anunțat atunci Ludovic Orban.

Situația Insulei Belina face obiectul unui dosar penal. Potrivit procurorilor, încă din anul 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului, în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Județean Teleorman. După doar câteva zile, cele două proprietăţi, cu suprafaţe de 278,78 de hectare şi 45 de hectare, au fost închiriate tot ilegal firmei Tel Drum, pentru realizarea transferului de proprietate fiind adoptată HG 943/2013. Totul, în condițiile în care Insula Belina și Brațul Pavel fac parte din domeniul public al statului și nu pot fi trecute în proprietatea unui consiliu judeţean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege.

Fostul vicepremier Sevil Shhaideh are calitatea de inculpat în acest dosar.

