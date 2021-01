Ministrul Mediului, despre incineratoarele de ardere a cadavrelor de la fermele de păsări care ar urma să fie construite lângă București: Nu au ajuns la mine aceste informații până acum. Nu este o soluție bună (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a avut, luni seară, o primă reacție cu privire la faptul că lângă București ar urma să fie construite două incineratoare de ardere a cadavrelor provenite de la păsări, subiect prezentat în exclusivitate de B1.ro. Prezent în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, Tanczos Barna a declarat că la el nu au ajuns aceste informații însă construirea unor astfel de incineratoare la marginea Bucureștiului nu este o soluție bună. În plus, ”arderea, în sine, este ultima soluție” la care ar trebui să se recurgă, a precizat ministrul.

„Dacă există asemenea proiecte, înseamnă că ele sunt depuse la autoritatea de mediu competentă, nu au ajuns la mine aceste informații până acum, dar mai ales în cazul Bucureștiului trebuie să ne uităm de două ori când facem un pas în stânga sau în dreapta. Nu cred că este o soluție bună, în niciun caz. Dacă aceste soluții sunt inevitabile, locația trebuie să fie aleasă în așa fel încât să aibă un impact cât mai mic asupra unei aglomerări urbane cum este Bucureștiul și, cu siguranță,cheltuielile de transport nu vor fi atât de mari încât să nu fie suportabile în cazul unor agenți economici. Arderea, în sine, este ultima soluție pentru că trebuie să vedem ce se poate face pe biomasă, biogaz, pe recuperarea de proteine acolo unde este posibil și, doar în ultimă instanță, să ajungem la metoda cea mai costisitoare și poate cea mai poluantă, adică arderea”, a spus ministrul Mediului.

